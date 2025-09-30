विज्ञापन
IND vs PAK: ट्रॉफी वापस पाने के लिए एक्शन मोड में BCCI, मोहसिन नकवी के नापाक इरादों को लगेगा करारा झटका

BCCI vs PCB Over Asia Cup 2025 Trophy: बीसीसीआई ने ट्रॉफी को अपने होटल ले जाने के नकवी के कदम को 'बचकाना और अस्वीकार्य' बताया और अब एशिया कप की ट्रॉफी को वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी है.

  • भारत और पाक के बीच एशिया कप इतिहास में पहली बार फाइनल खेला गया, जिसमें भारत विजेता रहा लेकिन ट्रॉफी नहीं मिली
  • पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी और पदक अपने होटल के कमरे में रख लिया जिससे विवाद पैदा हुआ
  • एशिया कप ट्रॉफी फिलहाल दुबई के होटल में है, जहां नकवी ठहरे हुए हैं और BCCI इसे वापस पाने की कोशिश कर रहा है
भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप के 41 सालों के इतिहास में पहली बार फाइनल खेला गया और ये फाइनल अपने आप में कई तरह से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया जिसमे टीम इंडिया को चैंपियन बनने के बाद ट्रॉफी ना मिलना सबसे ज्यादा हैरान करने वाला वाक्या रहा. इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के प्रमुख मोहसिन नकवी से एशिया कप 2025 की ट्रॉफी वापस (BCCI on Asia Cup 2025 Trophy Return) लेने की अपनी योजना पर अमल शुरू कर दिया है. रविवार को हुए फाइनल के बाद भारत द्वारा नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ. नकवी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष और एक प्रसिद्ध राजनेता भी हैं जिन्होंने ट्रॉफी और विजेताओं के पदक अपने होटल के कमरे में ले जाने का फैसला किया. नतीजतन, भारतीय टीम को बिना ट्रॉफी के ही एशिया कप जीत का जश्न मनाना पड़ा.

फिलहाल कहां है एशिया कप ट्रॉफी

दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार, एशिया कप ट्रॉफी फिलहाल दुबई के उसी होटल में है जहां नकवी ठहरे हुए हैं. बीसीसीआई कथित तौर पर एसीसी से संबद्ध कुछ अन्य क्रिकेट संघों से इस मामले में मध्यस्थता करवाकर ट्रॉफी वापस लाने पर चर्चा कर रहा है. नकवी को ट्रॉफी दुबई स्पोर्ट्स सिटी स्थित एसीसी कार्यालय में पहुंचाने के लिए कहा गया है, जहां से इसे भारत भेजा जा सकता है.

बीसीसीआई ने ट्रॉफी को अपने होटल ले जाने के नकवी के कदम को 'बचकाना और अस्वीकार्य' बताया है. खबर है कि बोर्ड नवंबर में होने वाली आईसीसी की वार्षिक आम बैठक (AGM) में नकवी को एसीसी अध्यक्ष पद से हटाने की योजना बना रहा है.

बीसीसीआई सूत्रों ने हिंदी दैनिक को बताया, "नकवी ट्रॉफी को अपने होटल नहीं ले जा सकते. अब एसीसी में नकवी के दिन गिने-चुने रह गए हैं और उन्हें जल्द ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा. बीसीसीआई नक़वी को हटाने के लिए अभियान चलाएगा. हम नवंबर में होने वाली आईसीसी की बैठक में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएंगे. ऐसे व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के शीर्ष संस्थानों में जगह नहीं मिलनी चाहिए."

इस शर्त के साथ मोहसिन नकवी भारत को ट्रॉफी देने को तैयार

वहीं एनडीटीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मोहसिन नकवी भारत को ट्रॉफी देने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए एक कड़ी शर्त रखी है. पीसीबी अध्यक्ष चाहते हैं कि आयोजक एक ऐसा समारोह आयोजित करें जहां नकवी को भारतीय टीम को ट्रॉफी सौंपने की अनुमति दी जाए. दोनों देशों के बीच वर्तमान राजनीतिक और यहां तक कि क्रिकेट संबंधों को देखते हुए बीसीसीआई द्वारा ऐसी शर्त पूरी करने की संभावना नहीं है.

