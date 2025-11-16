विज्ञापन
IND vs SA Test: मियां भाई मोहम्मद सिराज का 'मैजिक', WTC 25-27 में मचाया तहलका, दुनिया के नंबर वन गेंदबाज बने

Mohammed Siraj record in WTC: सिराज ने कोलकाता टेस्ट मैच में 4 विकेट लिए. सिराज ने ऐसा कर जसप्रीत बुमराह को एक खास मामले में पछाड़ दिया है

IND vs SA Test: मियां भाई मोहम्मद सिराज का 'मैजिक', WTC 25-27 में मचाया तहलका, दुनिया के नंबर वन गेंदबाज बने
Mohammed Siraj record in WTC 2025-27: सिराज का जलवा
  • मोहम्मद सिराज ने कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में चार विकेट लिए और नया रिकॉर्ड बनाया
  • सिराज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं
  • सिराज ने आठ मैचों में 37 विकेट लिए हैं जबकि जसप्रीत बुमराह ने छह मैचों में 27 विकेट लिए हैं
Mohammed Siraj record : साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज ने इतिहास रच दिया है. सिराज ने कोलकाता टेस्ट मैच में 4 विकेट लिए. सिराज ने ऐसा कर जसप्रीत बुमराह को एक खास मामले में पछाड़ दिया है. सिराज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के सर्किल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. सिराज WTC  2025-2027 में अबतक कुल 8 मैच में 37 विकेट लेने का कमाल कर दिखाया है. वहीं, बुमराह ने WTC  2025-2027 में 6 टेस्ट खेलकर 27 विकेट लिए हैं. इस मामले में तीसरे नंबर पर शमर जोसेफ हैं. शमर जोसेफ ने 3 टेस्ट में 22 विकेट लिए हैं. 

वहीं, WTC के इतिहास में सिराज के नाम अबतक कुल 44 मैच में 137 विकेट दर्ज हो गए हैं. सिराज WTC के इतिहास में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में चौथे गेंदबाज हैं. वहीं, दूसरे तेज गेंदबाज हैं. WTC के इतिहास में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट अश्विन ने चटकाए हैं. अश्विन 41 टेस्ट में 195 विकेट लिए हैं. दूसरे नंबर पर बुमराह हैं. बुमराह ने 41 टेस्ट में 183     विकेट हासिल किए हैं. तीसरे नंबर पर रवींद्र जडेजा हैं. जडेजा ने 47 टेस्ट में 150 विकेट लिए हैं. वहीं, चौथे नंबर पर मियां भाई सिराज मौजूद हैं. 

Mohammed Siraj, India Vs South Africa 2025 India, Jasprit Jasbirsingh Bumrah, Cricket
