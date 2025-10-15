विज्ञापन
विशेष लिंक

सिराज को मिला यह बड़ा अवार्ड, लेकिन पैदा हो गया बड़ा चैंलेंज और सवाल भी

Ind vs Wi, Mohammed Siraj: मोहम्मद सिराज ने विंडीज के खिलाफ खत्म हुई सीरीज में दस विकेट चटकाए. इनाम खास मिला, तो दिल की बात भी सिराज ने सामने रखी

Read Time: 3 mins
Share
सिराज को मिला यह बड़ा अवार्ड, लेकिन पैदा हो गया बड़ा चैंलेंज और सवाल भी
Mohammed Siraj: सिराज ने विंडीज के खिलाफ खासा दमदार प्रदर्शन किया था

Australia vs India: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया, जिसके बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज कोॉ 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया. सिराज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 10 विकेट हासिल किए. पहले टेस्ट में 7 विकेट, जबकि दूसरे टेस्ट में 3 विकेट हासिल करने वाले सिराज ने कहा, सच कहूं तो, यह सीरीज बहुत अच्छी रही. जब हम अहमदाबाद में खेले, तो तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिली. दिल्ली में हमें काफी ओवर फेंकने पड़े. मैंने जो भी विकेट लिया, वह पांच विकेट जैसा लगा. बतौर तेज गेंदबाज, जब आपको मेहनत के बाद इनाम मिलता है, तो आत्मविश्वास बढ़ता है. ड्रेसिंग रूम में 'इम्पैक्ट प्लेयर का अवॉर्ड' जीतने पर खुशी भी होती है.' निश्चित रूप से यह प्रदर्शन और इम्पैक्ट प्लेयर अवार्ड मिलना किसी के लिए भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है, लेकिन अब यहां से सबसे बड़ा सवाल यही (Ind vs Aus) है कि क्या यह इंपैक्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में दिखाई पड़ेगा?  सिराज की लंबे ब्रेक के बाद वनडे टीम में वापसी हुई है. ऐसा बुमराह के वर्कलोड के कारण किया गया है. सिराज ने आखिरी वनडे मुकाबला पिछले साल 7 अगस्त को श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में खेला था. यह भी एक पहलू है, जो सिराज की चुनौती और सवाल को और वजनदार बनाता है
 

Latest and Breaking News on NDTV

टेस्ट को बताया पसंदीदा फॉर्मेट

सिराज ने कहा, 'टेस्ट ही उनका पसंदीदा फॉर्मेट है. किसी भी उपलब्धि के बाद एक इंसान के तौर पर मुझे बहुत गर्व होता है. मैं इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट मेरा पसंदीदा फॉर्मेट है. इसमें बहुत सारी चुनौतियां होती हैं. आपको पूरे दिन मैदान पर रहना होता है. आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मेहनत करनी होती है. यह बहुत अलग है, लेकिन इससे मुझे गर्व भी होता है' 'बीसीसीआई टीवी' की ओर से साझा किए गए एक वीडियो में, भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज एन. जगदीशन ने ड्रेसिंग रूम में सिराज को उनका मेडल प्रदान किया.

इस वजह से जगदीशन ने बताया सिराज को स्पेशल

सिराज को बेजोड़ खिलाड़ी बताते हुए एन. जगदीशन ने कहा, 'इस सीरीज में कई शानदार प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन अब बात सिर्फ एक ऐसे खिलाड़ी की है जिसने पूरी सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया. वह खिलाड़ी जिसके पास हर बार गेंद फेंके जाने पर बहुत जोश, साहस और आक्रामकता होती है. हर बार जब वह मैदान पर उतरे, उनका रवैया एक जैसा ही रहा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी मैदान पर अच्छा प्रदर्शन हुआ, तो वह सबसे पहले सभी की पीठ थपथपाकर उनका हौसला बढ़ाने वाले खिलाड़ी रहे.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mohammed Siraj, India, West Indies, Board Of Control For Cricket In India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com