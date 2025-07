'यह दुख दे रहा है मियां भाई...', मोहम्मद सिराज के पोस्ट से दुखी हुए फैंस, जानें स्टार ने आखिर लिखा क्या

Mohammed Siraj, India vs England: लॉर्ड्स में मिली नजदीकी शिकस्त किसी को भुलाए नहीं भूल रही है. आखिरी विकेट के लिए रवींद्र जडेजा के साथ एड़ी चोटी का दम लगाने वाले निचले क्रम के खिलाड़ी मोहम्मद सिराज भी इस हार से उबर नहीं पाए हैं. करीब दो दिन बाद उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी भावनाएं जाहिर की हैं. एक्स (पूर्व में ट्वीटर) पर उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा की हैं. जिसके कैप्शन में लिखा है, 'कुछ मुकाबले परिणाम के लिए नहीं, बल्कि जो सिखाते हैं उसके लिए याद रह जाते हैं.'

31 वर्षीय तेज गेंदबाज ने लॉर्ड्स में पूरी शिद्दत के साथ रवींद्र जडेजा का साथ निभाया था. मगर किस्मत का साथ उन्हें नहीं मिला. विपक्षी टीम के स्पिनर शोएब बशीर की एक गेंद उनके बल्ले से टकराने के बाद स्टंप से जा लगी थी. जिसके बाद उनके साथ-साथ पूरे देशवासियों की उम्मीद टूट गई. लॉर्ड्स में जरुर सिराज महज चार रन बनाने में कामयाब हुए थे. मगर उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ जडेजा का साथ निभाया. उसकी हर कोई सराहना कर रहा है.

Some matches stay with you, not for the outcome, but for what they teach. 🙏🏻 🇮🇳 pic.twitter.com/dPObhgQ0XZ — Mohammed Siraj (@mdsirajofficial) July 15, 2025

फैंस भी सिराज के उस पारी की प्रशंसा कर रहे हैं और उनके पोस्ट पर अपना विचार प्रकट कर अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

@nickhunterr नाम के फैन ने मैच के उस पल का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है, 'यह दुख दे रहा है मियां भाई.'

@crickohlic नाम के शख्स ने लिखा है, 'कोई बात नहीं सिराज आप एक टेलेंडर बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी कर रहे थे. आपकी कोई गलती नहीं है. हिम्मत रखो चैंप.'

It's ok Siraj,You were batting with a tailender,not your fault ❤️.Chin up champ — Icy (@crickohlic) July 15, 2025

@sardesairajdeep नाम के खेल प्रेमी ने लिखा है, 'बहुत बढ़िया लड़े चैंपियन.'

टीम टीम इंडिया को 22 रनों से मिली शिकस्त

बात करें लॉर्ड्स टेस्ट के परिणाम के बारे में तो नजदीकी मुकाबले में टीम इंडिया को 22 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा था. मैच के दौरान दूसरी पारी में रवींद्र जडेजा (नाबाद 61) के अलावा केएल राहुल (39) ही विपक्षी गेंदबाजों का कुछ हद तक सामना कर पाए. सीरीज का अगला मुकाबला 23 जुलाई से 27 जुलाई के बीच मैनचेस्टर में खेला जाएगा.

