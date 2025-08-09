मोहम्मद सिराज ने जनाई भोसले से बंधवाई राखी, फिल्मी दुनिया से है खास नाता

Mohammed Siraj Celebrates Raksha Bandhan With Zanai Bhosle; शानिवार को देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार धूम-धाम से मनाया गया. क्रिकेट जगत में कई भारतीय सितारों ने अपनी बहनों के साथ अपने विशेष पलों को साझा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया. खिलाड़ियों ने इस दौरान मजाकिया पोस्ट से लेकर हार्दिक शुभकामनाओं तक के संदेश सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखे. इन सबके बीच भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने भी राखी बंधवाई और वो भी ज़नाई भोसले से. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वारयल हो रहा है. दिल छू लेने वाले वीडियो में ज़ानाई सिराज के हाथ पर राखी बांधती हैं. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए सिराज ने इसका कैप्शन लिखा,"हैप्पी राखी. इससे बेहतर की उम्मीद नहीं की जा सकती थी."

बता दें, सिंगर और एक्टर ज़नाई भोसले मशहूर प्लेबैक सिंगर आशा भोसले की पोती हैं. जनाई ने हाल ही में सिराज के इंग्लैंड में प्रदर्शन को लेकर कई पोस्ट किए थे. बीते दिनों सिराज और जनाई की डेटिंग के रूमर्स थे, लेकिन हाल ही में जनाई ने एक इंस्टास्टोरी में सिराज को भाई लिखकर तस्वीर साफ कर दी थी.

भारत ने उतार-चढ़ाव से भरे बेहद रोमांचक पांचवें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के पांचवें दिन सोमवार को यहां मोहम्मद सिराज के करिश्माई प्रदर्शन से इंग्लैंड को छह रन से हराकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दी जिसे क्रिकेट की दो दिग्गज टीमों के बीच बेहद कड़े मुकाबले के रूप में हमेशा याद किया जाएगा. सिराज ने तूफानी गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए 104 रन देकर पांच विकेट चटकाए और टीम की जीत के नायक साबित हुए. उन्होंने सीरीज में कुल 23 विकेट चटकाए और दोनों टीमों में सबसे सफल गेंदबाज रहे.

भारत के 374 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने चौथे दिन जब छह विकेट पर 339 रन बनाए थे जब खराब रोशनी और बारिश के कारण खेलना रोकना पड़ा था. इंग्लैंड को अंतिम दिन जीत के लिए 35 रन जबकि भारत को चार विकेट की दरकार थी. सिराज की अगुआई में भारत ने हालांकि इंग्लैंड को 85.1 ओवर में 367 रन पर समेट दिया और रोमांचक जीत दर्ज की. प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 126 रन देकर चार विकेट चटकाए.

कंधे में चोट बावजूद क्रिस वोक्स एक हाथ में बल्ले थामे अंतिम बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरे और काफी दर्द के बावजूद मैदान पर डटे रहे लेकिन अंतत: सिराज ने गस एटकिंसन (17) को बोल्ड करके भारत को जीत दिला दी. इंग्लैंड ने लीड्स में पहला मैच पांच विकेट से जीत दर्ज की थी जबकि भारत ने बर्मिंघम में जोरदार वापसी करते हुए दूसरा टेस्ट 336 रन से जीता था. लार्ड्स में तीसरे टेस्ट में मेजबान टीम ने 22 रन की रोमांचक जीत दर्ज की जबकि मैनचेस्टर में चौथा टेस्ट ड्रॉ रहा.

(भाषा से इनपुट के साथ)

यह भी पढ़ें: IND vs ENG: "भूख और जुनून से भरा था..." बुमराह-स्टोक्स नहीं बल्कि वसीम अकरम ने इस गेंदबाज को बताया 'बेस्ट'

यह भी पढ़ें: "चाबियां मिल गईं" आकाश दीप ने रक्षाबंधन से पहले खरीदी नई गाड़ी, टॉप मॉडल की कीमत...