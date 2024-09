Video: मियां मैजिक, सिराज के 'सुपरमैन' कैच ने दुनिया को चौंकाया, खुली आंखों से यकीन करना हुआ मुश्किल

Mohammed Siraj Takes Shakib Al Hasan Catch: भारत-बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे और तीसरे दिन बारिश और गीले मैदान की वजह से खेल धुलने के बाद चौथे दिन खेल शुरू हुआ और बांग्लादेश ने 107/3 से आगे का खेल शुरू किया और भारतीय गेंदबाज़ो ने लंच तक बांग्लादेश को तीन और झटका दे दिया है. मोमिनुल हक ने शतक जमाया है जिसकी बदौलत बांग्लादेश का स्कोर लंच तक 205/6 विकेट है. टीम इंडिया की तरफ से चौथे दिन सबसे पहले जसप्रीत बुमराह ने सफलता दिलाई उसके बाद सिराज ने लिटन दास 13 पर पवेलियन भेजा.

What A Catch By Siraj

After Rohit Sharma Siraj Catch Was Amazing 🔥🔥



pic.twitter.com/B0QAJ9UInN pic.twitter.com/fFcrZ8bQ2Q