IND vs BAN: भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 147 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

Team India Test Fastest Fifty World Record: सपाट पिच पर मोमिनुल हक ने धैर्यपूर्ण शतक लगाया लेकिन भारत ने कुछ शानदार कैच लपकते हुए बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन 233 रन पर रोक दिया. 233 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के दोनों ओपनर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी करते हुए टीम का स्कोर 3 ओवर में 51 रन पर पहुंचा दिया जो की भारत के तरफ से टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज़ 50 रन है. भारत ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में टीम का सबसे तेज अर्धशतक पूरा करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया जिसमें रोहित शर्मा और यशस्वी जयसवाल (Rohit Sharma and yashasvi Jaiswal Fastest Test Fifty for India) की सलामी जोड़ी ने केवल तीन ओवरों में पचास रन की साझेदारी की.

टेस्ट क्रिकेट में किसी भी टीम के द्वारा सबसे तेज़ 50 रन

3.0 - भारत बनाम बांग्लादेश 2024

4.2 - इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज 2024

4.3 - इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका 1994

4.6 - इंग्लैंड बनाम श्रीलंका 2002

This is some serious hitting by our openers 😳😳



A quick-fire 50-run partnership between @ybj_19 & @ImRo45 👏👏



Live - https://t.co/JBVX2gyyPf… #INDvBAN@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/1EnJH3X5xA