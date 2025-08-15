विज्ञापन

दुनिया के किस देश में हैं सबसे ज्यादा कुत्ते, देखें टॉप 10 की लिस्ट

Worlds Most Dogs 2025: भारत में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है. दिल्ली में इसे लेकर बवाल भी मचा हुआ है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में 1.53 करोड़ आवारा कुत्ते हैं.

अमेरिका में कुत्तों के प्रति क्रूरता के मामलों पर कड़ी कार्रवाई होती है.

Worlds Most Dogs 2025 : भारत में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है. जिसको ध्यान में रखते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR की सड़कों से इन कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम भेजने के आदेश दिए हैं. सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार, देश में कुल 1.53 करोड़ आवारा कुत्ते हैं. सरकार ने अगले एक साल में 70% कुत्तों का वैक्सीनेशन और नसबंदी का लक्ष्य रखा है. ये कदम इसलिए जरूरी हैं ताकि लोगों को नुकसान न पहुंचे और कुत्तों की संख्या भी कंट्रोल में रहे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कुत्ते कहां हैं और किस देश में उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है. अगर नहीं तो आइए जानते हैं टॉप 10 देश, जहां सबसे ज्यादा कुत्ते हैं...

1. अमेरिका (America)

दुनिया में सबसे ज्यादा कुत्ते अमेरिका में हैं. यहां कुत्तों की संख्या 7.58 करोड़ है. हर बड़े शहर और कस्बे में डॉग पार्क और ग्रूमिंग पार्लर हैं. ब्रीड स्पेसिफिक लॉ और पालतू कुत्तों के लिए सख्त नियम हैं. अमेरिका में कुत्तों के प्रति क्रूरता के मामलों पर कड़ी कार्रवाई होती है.

2. ब्राजील (Brazil)

ब्राजील में करीब हर दूसरे घर में एक कुत्ता है. मीडिल क्लास की बढ़ती संख्या और लाइफस्टाइल के कारण लोग पालतू कुत्तों को परिवार का हिस्सा बना रहे हैं. सरकार ने पालतू कुत्तों के लिए सुरक्षा और वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए हैं. कुल कुत्तों की संख्या 3.57 करोड़ है.

3. चीन (China)

चीन में पालतू कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. कई लोग आवारा कुत्तों की भी देखभाल करते हैं. बीजिंग में पहले पालतू कुत्ते रखना गैरकानूनी था, लेकिन अब इस पर ढील दी गई है और पालतू कुत्तों का बाजार तेजी से बढ़ा है. देश में कुल कुत्तों की संख्या  2.74 करोड़ है.

4. भारत (India)

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों, पंचायती राज और मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालयों ने देश में आवारा पशुओं पर कंट्रोल के लिए एक मास्टर एक्शन प्लान तैयार किया है. इसके तहत तीनों मंत्रालयों ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि भारत में लगभग 1.53 करोड़ आवारा कुत्ते हैं और इनमें से 70% का वैक्सीनेशन और नसबंदी अगले एक साल में करने का लक्ष्य रखा गया है.

5. रूस (Russia)

रूस में भी आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है. 'मेट्रो डॉग' जैसे कुत्ते मेट्रो में सफर करना सीख चुके हैं. कई लोग और सरकारी कर्मचारी उन्हें खाना और सुरक्षा देते हैं. देश में कुल कुत्तों की संख्या 1.5 करोड़ है.

6. जापान (Japan)

जापान में लोग बच्चों की बजाय पालतू कुत्तों को अपनाते हैं. कुत्तों को परिवार का हिस्सा माना जाता है और उन्हें बहुत लाड़-प्यार किया जाता है. जापान में पेट्स इंडस्ट्री 10 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है. कुल कुत्तों की संख्या 1.2 करोड़ है.

7. फिलीपींस (Philippines)

फिलीपींस में रेबीज की वजह से मौतें ज्यादा होती थीं. सरकार ने कुत्तों को सामूहिक मारने की बजाय वैक्सीनेशन और नसबंदी के मानवीय तरीके अपनाए. अब देश में आवारा कुत्तों की संख्या कंट्रोल करने की कोशिश जारी है. कुल कुत्तों की संख्या 1.16 करोड़ है.

8. अर्जेंटीना (Argentina)

 अर्जेंटीना में पालतू कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. लोग अपार्टमेंट में भी कुत्ते रखते हैं. सरकार टीकाकरण और नसबंदी कार्यक्रम चलाकर उनकी सुरक्षा और संख्या कंट्रोल में रख रही है. फिर भी इनकी संख्या करीब 92 लाख है.

9. फ्रांस (France)

फ्रांस में 74 लाख कुत्ते हैं. फ्रांसीसी लोग अपने कुत्तों को परिवार का हिस्सा मानते हैं. हर कुत्ते में माइक्रोचिप लगाना जरूरी है ताकि उसकी पहचान हो सके. फिर भी हर साल लाखों कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं. फ्रांस में पालतू कुत्तों का वैक्सीनेशन सख्ती से होता है और रेबीज की घटनाएं बहुत कम हैं.

10. रोमानिया (Romania)

1980 के दशक में रोमानिया में लोगों को अपने गांव छोड़कर शहरों में जाना पड़ा. कई लोग अपने कुत्तों को सड़क पर छोड़ देते थे. इसी वजह से आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ गई. सरकार ने कई बार सामूहिक हत्या के तरीके अपनाए, लेकिन पशु संगठनों ने इसकी आलोचना की. इस देश में 4.1 मिलियन यानी करीब 41 लाख कुत्ते हैं.

 सोर्स- WorldAtlas और सरकारी आंकड़े

