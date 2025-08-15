करीना कपूर से लेकर अक्षय कुमार तक, सेलेब्स ने तिरंगे के साथ स्वतंत्रता दिवस पर दिया खास संदेश

Independence Day 2025: 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर देशवासी ऊर्जा से भरा हुआ है. वहीं, इसकी लहर बॉलीवुड के गलियारों में देखने को मिल रही है. फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सितारों ने प्रशंसकों को खास अंदाज में स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं. अभिनेत्री करीना कपूर खान ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन में तिरंगे की एक तस्वीर पोस्ट की और उसके कैप्शन में लिखा, "हमारे देश और उसकी शानदार भावना को सलाम. स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं."

इसके बाद अक्षय कुमार ने एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह बीच में वर्कर्स के साथ नजर आ रहे हैं. वहीं, उन लोगों के पीछे तिरंगा झंडा शान से लहराता दिख रहा है. उन्होंने इसे कैप्शन दिया, "आजादी का एहसास और भी अच्छा लगता है जब हम अपने आसपास की जमीन का ध्यान रखते हैं. बीच पर वॉलीबॉल खेल रहा था, तभी कुछ असली हीरो मिले, जो हमारे बीच को साफ रख रहे थे… मुस्कान से भरे, दिल से जुड़े हुए लोग."

अभिनेता सुनील शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें वह कभी तिरंगा लहराते नजर आ रहे हैं, तो कभी सेना के जवानों के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "हमारी सेना जैसी कोई ताकत नहीं, भारतवासी होने पर मुझे गर्व है. मैं उन वीर जवानों को सलाम करता हूं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमें आजादी से जीने देते हैं. सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं."

अभिनेता वरुण धवन ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन में अपकमिंग वॉर ड्रामा फिल्म 'बॉर्डर-2' के पहले पोस्टर की तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें सनी देओल सैन्य वर्दी में देशभक्ति और जोश से भरे दिखे. वहीं, आसपास चिंगारी उड़ती दिख रही है. वरुण ने इसे कैप्शन दिया, "स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं."

रकुल प्रीत सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्टर पोस्ट कर लिखा, "स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं."

अभिनेता अजय देवगन ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन में एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह देशवासियों को शानदार तरीके से शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं. उन्होंने इसमें लिखा, "आजादी तोहफे में नहीं आई, इसकी कीमत है चुकाई. किसी ने कलम से बताई, तो किसी ने खून से सजाई. किसी ने जेल में जिंदगी बिताई, किसी ने भूखे पेट निभाई। किसी ने फांसी चूम के अपनाई, तो किसी की कुर्बानी इतिहास में न आई. आजादी के हर सेनानी, हर क्रांतिकारी, हर देशभक्त को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं. ऐ भारत, तेरे जैसा कोई नहीं."