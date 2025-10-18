कोलकाता में आया मोहम्मद शमी नाम का तूफान, देखते ही देखते 7 खिलाड़ियों को कर दिया ढेर

Mohammed Shami, Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी 2025 के ग्रुप 'सी' चरण का एक रोमांचक मुकाबला उत्तराखंड और बगांल के बीच कोलकाता में खेला जा रहा है. जहां टीम इंडिया में वापसी के लिए संघर्ष कर रहे अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की तरफ से तूफानी गेंदबाजी देखने को मिली है. पहली पारी में तीन विकेट झटकने वाले शमी दूसरी पारी में भी चार विकेट चटकाने में कामयाब हु्ए हैं. 35 वर्षीय शमी ने पहले पहली पारी में कुल 14.5 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 2.49 की इकोनॉमी से 37 रन खर्च करते हुए तीन विकेट चटकाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके शिकार निचले क्रम के बल्लेबाज जन्मेजय जोशी समेत राजन कुमार और देवेंद्र सिंह बोरा बने.

मोहम्मद शमी यही नहीं रुके. उन्होंने दूसरी पारी में 24.4 ओवरों का स्पेल डालते हुए 38 रन खर्च कर चार विकेट चटकाए. इस बार उनके शिकार कैप्टन कुणाल चंदेला (72) के अलावा अभय नेगी (28), जनमेजय जोशी (04) और राजन कुमार (00) बने. शमी ने राजन को पहली ही गेंद पर बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया.

Mohammed Shami vs Uttarakhand in the Ranji Trophy:



14.5-4-37-3 in the 1st innings.

24.4-7-38-4 in the 2nd innings.



7 wickets in the match for Bengal pacer Mohammed Shami, he's making big statements in domestic cricket. 💥⚡#MohammedShami #RanjiTrophy pic.twitter.com/DndQ90Ozoz — Saabir Zafar (@Saabir_Saabu01) October 18, 2025

भारतीय टीम में दोबारा वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं शमी

मोहम्मद शमी भारतीय टीम में दोबारा वापसी के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे है. हालांकि, उनकी फिटनेस उनका साथ नहीं दे रही है. शमी का मानना है कि वह पूरी तरह से फिट हैं और भारतीय टीम की तरफ से जलवा बिखेरने का लिए तैयार हैं, लेकिन चयनकर्ताओं को लगता है कि वह पूरी तरह से फिट नहीं हैं.

यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए जहां विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों की टीम में वापसी हुई है. वहीं शमी को अब भी इंतजार करना पड़ रहा है. जिमकी वजह से वह रणजी ट्रॉफी में शिरकत कर रहे हैं.

