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चांदी की ट्रे और ऑटोग्राफ वाली गेंद, इंडिया के 'लेजेंड' मोहम्मद शमी को CAB करेगा सम्मानित

टीम इंडिया के स्टार मोहम्मद शमी को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल सम्मानित करेगा. यह सम्मान उन्हें 100 फर्स्ट-क्लास मैच खेलने का माइलस्टोन (उपलब्धि) हासिल करने के लिए दिया जाएगा.

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चांदी की ट्रे और ऑटोग्राफ वाली गेंद, इंडिया के 'लेजेंड' मोहम्मद शमी को CAB करेगा सम्मानित
Mohammed Shami
PTI

भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को शनिवार को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) सम्मानित करेगा. यह सम्मान उन्हें 100 फर्स्ट-क्लास मैच खेलने का माइलस्टोन (उपलब्धि) हासिल करने के लिए दिया जाएगा. यह सम्मान समारोह MA चिदंबरम स्टेडियम में ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच होने वाले दिलीप ट्रॉफ़ी फ़ाइनल से एक दिन पहले होगा.

शमी के नाम घरेलू करियर में 382 विकेट

ईस्ट जोन के इस अहम खिलाड़ी ने अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई. उन्होंने दो पारियों में पांच विकेट लिए और मौजूदा चैंपियन सेंट्रल ज़ोन को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. शमी ने अब तक 99 फ़र्स्ट-क्लास मैच खेले हैं और अपने लंबे और शानदार घरेलू करियर में 382 विकेट लिए हैं. इसमें एक पारी में 90 रन देकर 8 विकेट लेना उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है.

इस मौके पर शमी को CAB प्रेसिडेंट सौरव गांगुली के ऑटोग्राफ़ वाली क्रिकेट बॉल, पीछे नंबर 100 लिखी कस्टमाइज़्ड जर्सी और एक सिल्वर सॉल्वर (चाँदी की ट्रे) दी जाएगी. शमी को CAB के ट्रेज़रर संजय दास सम्मानित करेंगे. दास ने PTI से कहा, 'शमी बंगाल क्रिकेट की शान और एक लेजेंड हैं. एक अहम माइलस्टोन पूरा करने पर स्टेट एसोसिएशन की तरफ़ से यह एक छोटा सा सम्मान है.'

शमी अभी भारतीय राष्ट्रीय टीम से बाहर हैं और मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफ़ी फ़ाइनल के बाद से उन्होंने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. उन्हें टीम की योजनाओं में भी शामिल नहीं किया गया है, जिसमें न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ होने वाली सीरीज़ भी शामिल है. हालांकि, यह अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ घरेलू और फ़र्स्ट-क्लास क्रिकेट में लगातार खेल रहे हैं, ताकि वे पूरी तरह फ़िट हो सकें और राष्ट्रीय टीम में वापसी कर सकें.

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