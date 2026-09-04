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कौन मनु भाकर का पूरे दिन करता है इंतजार? स्टार शूटर ने शेयर की तस्वीर

ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने शुक्रवार को कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर फैंस और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं.

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कौन मनु भाकर का पूरे दिन करता है इंतजार? स्टार शूटर ने शेयर की तस्वीर
Manu Bhaker
Insta/Manu Bhaker

कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भारतीय स्टार शूटर मनु भाकर ने सोशल मीडिया पर खास पोस्ट शेयर कर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं. मनु ने भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ बातें बताते हुए लिखा कि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. इसके साथ ही उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक प्यारा सा वीडियो भी शेयर किया, जिसने लोगों का ध्यान खींचा.

मनु भाकर ने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक कमरे की तस्वीर शेयर की, जिसमें बेड पर एक छोटा सा पांडा खिलौना नजर आ रहा है. इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, 'अंदाजा लगाइए, पूरे दिन कौन मेरा इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था.' उनकी इस स्टोरी ने फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ा दी.

Insta/Manu Bhaker

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इसके अलावा मनु भाकर ने कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पोस्ट शेयर की. उन्होंने लिखा कि, 'हम भगवान कृष्ण से बहुत कुछ सीख सकते हैं. बचपन में वे चंचल और शरारती थे, फिर भी हमेशा सच्चाई और धर्म के साथ खड़े रहे, कभी मासूमों को चोट नहीं पहुंचाई. वे प्यार, हिम्मत और समझदारी की निशानी थे. 

मनु ने आगे लिखा, 'अपनी सारी मुश्किलों के बावजूद, तमाम संघर्षों के बावजूद श्रीकृष्ण के भीतर अद्भुत शांति और संतुलन था. उन्होंने कहा कि एक बच्चे, प्रेमी, योद्धा और मार्गदर्शक के रूप में हर व्यक्ति श्रीकृष्ण से खुद को जोड़ सकता है. मनु ने अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा कि शायद यही श्रीकृष्ण की खूबसूरती है कि वह दिव्य होने के साथ-साथ बेहद मानवीय भी हैं.

सबसे सफल भारतीय महिला शूटर

पेरिस 2024 ओलंपिक में ब्रॉन्ज़ मेडल और वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और यूथ ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर, मनु भाकर बहुत कम उम्र में ही इतिहास की सबसे सफल भारतीय महिला शूटर बन गई हैं. मनु भाकर पेरिस 2024 में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज़ मेडल जीतकर शूटिंग में ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं.

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Photo Credit: Insta/Manu Bhaker

मनु भाकर का जन्म 18 फरवरी 2002 को हरियाणा के झज्जर में हुआ था, जो राज्य अपने मुक्केबाजों और पहलवानों के लिए जाना जाता है. हालांकि, उन्होंने स्कूल में टेनिस, स्केटिंग और बॉक्सिंग जैसे खेलों में हिस्सा लिया और 'थांग-ता' नाम की मार्शल आर्ट में भी भाग लिया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते.

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एक फैसला जिसने बना दिया ओलंपिक मेडलिस्ट

सिर्फ 14 साल की उम्र में - रियो 2016 ओलंपिक खत्म होने के ठीक बाद - उन्होंने अचानक शूटिंग में हाथ आज़माने का फ़ैसला किया और उन्हें यह बहुत पसंद आया. एक हफ़्ते के अंदर ही, मनु भाकर ने अपने पिता से अपनी कला को निखारने के लिए स्पोर्ट्स शूटिंग पिस्टल दिलाने को कहा. उनके हमेशा साथ देने वाले पिता, राम किशन भाकर ने उन्हें एक बंदूक खरीदकर दी - एक ऐसा फ़ैसला जिसने एक दिन मनु भाकर को ओलंपिक मेडलिस्ट बना दिया. 

Manu Bhaker Insta Post

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