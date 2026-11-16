IPL 2027: एक ट्रेड और राजस्थान बन जाएगी खतरनाक टीम, मोहम्मद शमी को लेकर आई बड़ी रिपोर्ट

आईपीएल 2027 से पहले ट्रेड विंडो में एक और बड़ी डील की चर्चा तेज हो गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) छोड़कर राजस्थान रॉयल्स (RR) का हिस्सा बन सकते हैं. इसके बदले इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर सैम करन के LSG में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है. अगर यह सौदा पूरा होता है तो राजस्थान को जॉफ्रा आर्चर और मोहम्मद शमी जैसी खतरनाक नई गेंद जोड़ी मिल सकती है.

क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मोहम्मद शमी और सैम करन को लेकर ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है. हालांकि अभी तक दोनों फ्रेंचाइजियों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

यदि यह ट्रेड पूरा होता है तो शमी राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी इकाई को नई मजबूती देंगे. पिछले सीजन में जॉफ्रा आर्चर टीम के प्रमुख स्ट्राइक गेंदबाज थे और अब उनके साथ शमी की जोड़ी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है.

IPL 2026 में कैसा रहा शमी का प्रदर्शन?

36 वर्षीय मोहम्मद शमी ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, लेकिन टी20 क्रिकेट में उनका अनुभव अब भी बेहद अहम माना जाता है. IPL 2026 में पावरप्ले के दौरान LSG की गेंदबाजी सफलता में शमी की बड़ी भूमिका रही थी. उन्होंने पावरप्ले में 23 विकेट हासिल किए और उनका इकॉनमी रेट 8.71 रहा. वहीं 2024 से अब तक पावरप्ले में उनके नाम 14 विकेट हैं और इकॉनमी 8.76 रही है.

सैम करन के लिए तीसरी फ्रेंचाइजी?

अगर यह डील होती है तो सैम करन के IPL करियर की यह तीसरी फ्रेंचाइजी होगी. इससे पहले वह पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके हैं. हालांकि करन चोट के कारण IPL 2026 में हिस्सा नहीं ले पाए थे. इसके बावजूद वह टी20 क्रिकेट के सबसे प्रभावशाली ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं.

एक और खिलाड़ी हो सकता है डील का हिस्सा

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि तमिलनाडु के बाएं हाथ के स्पिनर एम सिद्धार्थ को भी राजस्थान रॉयल्स के साथ होने वाली इस डील के तहत रिलीज किया जा सकता है. हालांकि सभी पक्षों की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार है और फिलहाल इसे संभावित ट्रेड के तौर पर ही देखा जा रहा है.