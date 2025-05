Mohammed Shami: इंग्लैंड दौरे से क्यों बाहर हुए मोहम्मद शमी? अजीत अगरकर ने बताई पूरी कहानी

Mohammed Shami Ruled Out Of England Test Series: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है. आगामी दौरे के लिए भारतीय टीम में कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जबकि कई बड़े खिलाड़ी वापसी करने में भी कामयाब हुए हैं. मगर चोट से वापसी करने वाले स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को आगामी दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया है. जिसके बाद हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर क्यों उन्हें भारतीय टीम में मौका नहीं मिला है. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों का जवाब देते हुए मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा कि मेडिकल टीम ने बताया है वह इस सीरीज से बाहर हो गए हैं. आगामी सीरीज के लिए वह फिट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. जिसके बाद उन्होंने एमआरआई करवाया. मुझे नहीं लगता है कि वह पांच मैचों कि पूरी टेस्ट सीरीज खेल पाएंगे. हम उम्मीद जता रहे थे कि वह कुछ मुकाबलों के लिए उपलब्ध रहेंगे. मगर वह समय से फिट नहीं हो पाते हैं तो इंतजार करना काफी मुश्किल हो जाएगा. हमारे लिए यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है. क्योंकि हम हमेशा उसके जैसे गेंदबाज को टीम में चुनना चाहते हैं.

