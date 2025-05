IND vs ENG Test Series: शुभमन गिल बने कप्तान, इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान

India Test Squad For England: इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है. इंग्लैंड दौरे पर खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज के लिए 18 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है. इसके साथ ही ये भी साफ चुका है कि आगामी दौरे पर भारतीय टीम की अगुवाई कौन करेगा. हेड कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ताओं ने शुभमन गिल के ऊपर भरोसा जताया है. गिल एक युवा और होनहार खिलाड़ी हैं. वह अंडर-19 और आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में अपनी कप्तानी की क्षमता दिखा चुके हैं. शायद यही वजह है कि बोर्ड ने उनके ऊपर भरोसा जताया है. उपकप्तानी की जिम्मेदारी ऋषभ पंत के कंधों पर रखी गई है.

तमिलनाडु की तरफ से घरेलू क्रिकेट में जलवा बिखरने वाले युवा बल्लेबाज साईं सुदर्शन को भी इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है. मौजूदा समय में वह आईपीएल में शिरकत कर रहे हैं. जहां उन्होंने अपने बेहतरीन खेल से हर किसी का दिल जीता है. 23 वर्षीय बल्लेबाज का प्रदर्शन घरेलू क्रिकेट में भी सराहनीय रहा है. उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 29 मैच खेलते हुए 49 पारियों में 39.93 की औसत से 1957, लिस्ट ए क्रिकेट की 27 पारियों में 60.69 की औसत से 1396 और टी20 की 57 पारियों में 43.00 की औसत से 2150 रन बनाए हैं.

