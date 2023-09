W 0 W W 4 W: मोहम्मद सिराज ने एक ही ओवर में 4 विकेट लेकर मचाया तहलका, वनडे में रचा इतिहास

बता दें कि वनडे करियर में पहली बार सिराज ने 5 विकेट ह़ॉल किए हैं.

बता दें कि मैच में सिराज ने 16 गेंद के अंदर 5 विकेट लेने का कमाल कर दिखाया. इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. पहले ओवर में बुमराह ने परेरा को आउट कर श्रीलंका को पहला झटका दिया था. इसके बाद चौथे ओवर में सिराज ने करिश्मा किया और एक ही ओवर में 4 विकेट लेकर श्रीलंका की कमर तोड़ दी.

ऐसा था सिराज के ओवर का रोमांच

सिराज ने चौथे ओवर में पहली गेंद पर निसांका को आउट किया फिर तीसरी गेंद पर सदीरा समरविक्रमा को आउट करने में सफलता हासिल की. इसके बाद चौथी गेंद पर असलांका आउट हुए. हालांकि हैट्रिक विकेट लेने से सिराज चूक गए लेकिन इसके बाद पांचवीं गेंद पर धनंजय डी सिल्वा को आउट किया. इस तरह से एक ओवर में सिराज ने 4 विकेट झटके, फिर छठे ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान दासुन शनाका को बोल्ड कर सिराज ने पांच विकेट पूरे किए.

ऐसा करने वाले तीसरे गेंदबाज बने

बता दें कि सिराज एक ही ओवर में 4 विकेट हासिल करने वाले दुनिया के चौथे गेंदबाज बने हैं. उनसे पहले ऐसा कारनामा वनडे में चमिंडा वास, मोहम्मद सामी, और आदिल रशीद ने किया था.

एक ही ओवर में चार विकेट लेने वाले गेंदबाज:

चमिंडा वास (SL) vs BAN, 2003 में

मोहम्मद सामी (PAK) Vs न्यूजीलैंड, 2003 में

आदिल राशिद (इंग्लैंड) Vs वेस्टइंडीज 2019 में

मोहम्मद सिराज (IND) Vs SL, 2023 में

सिराज सबसे तेज 5 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

वनडे में सिराज सबसे तेज 5 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं तो वहीं विश्व के दूसरे गेंदबाज हैं. सिराज ने 16 गेंद के अंदर 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया. ऐसे कर सिराज ने चमिंडा वास की बराबरी कर ली. 2003 में श्रीलंकाई पूर्व गेंदबाज ने भी 5 विकेट 16 गेंद के अंदर चटकाने में सफलता पाई थी.

यह भी पढ़ें:

"जैक कालिस ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए चुने टॉप-5 ऐसे खिलाड़ी जो मचा सकते हैं गदर, पांचवां नाम चौंकाने वाला

""94 गेंद 222 रन..", हेनरिक क्लासेन-डेविड मिलर ने मिलकर ODI में उड़ाया गर्दा, 19 चौके 18 छक्के, विश्व क्रिकेट में आया भूचाल: Video