'हाल कैसा है जनाब...', गजब बेइज्जती है! मोहम्मद रिजवान की टीम ने ही उड़ाया उनका मजाक, VIDEO

Mohammad Rizwan, Asia Cup 2025: एशिया कप के 17वें सीजन से नजरअंदाज किए गए पाकिस्तानी होनहार विकेटकीपर खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान दोबारा लय हासिल करने के लिए कैरेबियन प्रीमियर लीग में शिरकत कर रहे हैं. जहां उनका प्रदर्शन अबतक कुछ खास नहीं रहा है. यहां उन्होंने कुल दो मुकाबलों मे हिस्सा लिया है. इस बीच दोनों मुकाबलों को मिलाकर 33 रन ही बना पाए हैं.

रिजवान के निराशाजनक प्रदर्शन के बीच उनकी टीम सैंट किट्स नेविस पैट्रियॉट्स ने उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है. जहां बैकग्राउंड में इंडियन सॉन्ग बजता हुआ नजर या रहे है. गाने का बोल है, 'हाल कैसा है जनाब है...'.

Barbados Royals edit on Rizwan's dismissal. 🤣pic.twitter.com/OTcXZZolNF — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 28, 2025

दरअसल, इस गाने के पीछे की एक वजह भी है. रिजवान जिस गेंद पर आउट हुए. वह ललचाती हुई फुलटॉस गेंद थी. यहां वह अपना धैर्य खो बैठे. बाद शॉट लगाने के प्रयास में वह क्लीन बोल्ड हुए.

यही वजह है कि उनकी ही टीम ने इस गाने के साथ उनका मजाक उड़ाने का प्रयास किया है. बात करें उस मैच में उनके प्रदर्शन के बारे में तो बारबाडोस रॉयल्स के खिलाफ चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कुल छह गेंदों का सामना किया था. इस बीच महज तीन रन बनाकर ही पवेलियन चलते बने थे.

