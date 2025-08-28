विज्ञापन

इन छात्रों को दोबारा लेना होगा US Visa का वीजा, विदेशी स्टूडेंट्स के लिए सख्त होने वाली है पॉलिसी

US Visa Policy: ट्रंप सरकार ने अमेरिकी विजा पॉलिसी के लिए कई बदलाव करने जा रहे हैं. ये बदलाव अगले कुछ महीनों में लागू होंगे, इसलिए आवेदकों के लिए जरूरी है कि वे इन्हें पूरी तरह से समझें ताकि प्रक्रिया के दौरान कोई भी रुकावट न आए.

नई दिल्ली:

US Student Visa Rules: भारत से हर साल लाखों छात्र US में पढ़ने के लिए विजा अप्लाई करते हैं, लेकिन यूएस की विजा मिलना इतना आसान नहीं है, इसके लिए कई नियम और शर्तों को फॉलो करना पड़ता है. यूएस विजा पहले से काफी मुश्किल प्रोसेस था आने वाले समय में ये और सख्त होने वाला है. स्टूडेंट्स को यूएस विजा के लिए और भी सावधानी बरतनी होगी. क्योंकि ट्रंप सरकार अमेरिकी विजा पॉलिसी के लिए कई बदलाव करने जा रहे हैं. ये बदलाव अगले कुछ महीनों में लागू होंगे, इसलिए आवेदकों के लिए जरूरी है कि वे इन्हें पूरी तरह से समझें ताकि प्रक्रिया के दौरान कोई भी रुकावट न आए.

1 अगस्त, 2025 से, 18 वर्ष से कम आयु के आवेदकों को छोड़कर पासपोर्ट (Passport) खुद जाकर लेना होगा या फिर पेड डिलीवरी सर्विस चुननी होगी. किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए पासपोर्ट कलेक्शन की सुविधा क्लोज हो चुकी है. 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माता-पिता के साइन वाली ऑथरिटी लेटर जरूरी होगी. ईमेल द्वारा भेजी गई कॉपी या स्कैन की गई कॉपी स्वीकार नहीं की जाएंगी.

स्टूडेंट्स के लिए क्या हुए बदलाव

नए नियमों के लागू होने के बाद विदेशी छात्र अमेरिका में सालों तक पढ़ाई नहीं कर पाएंगे. विदेशी छात्र (Foreign Students) यानी जिनके पास F-1 विजा है. उसके लिए ट्रंप सरकार ने एक समय सीमा तय करने का प्रस्ताव रखा है. यानी अगर किसी विदेशी छात्रों का कोर्स चार साल से ज्यादा का है तो उन्हें दोबारा स्टूडेंट्स विजा (US Student Visa) के लिए अप्लाई करना होगा. इस नियम को पब्लिक के सामने रखा गया है और इसपर सुझाव लिए जाएंगे. नोटिस में ये भी लिखा है कि 30 दिन का समय दिया जाएगा.

अबतक क्या थे नियम

स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने के लिए एक बार विजा अप्लाई करना होता था, यानी जबतक कोर्स पूरा न हो जाए वे इस विजा पर पढ़ाई कर सकते थे. ये नियम 1978 में लागू की गई थी. इस नियम के अंतर्गत आने वाले स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ-साथ इंटर्नशिप भी करते थे, लेकिन नए नियम के लागू होने के बाद ये सुविधा खत्म हो जाएगी, जिसके बाद विदेशी छात्रों को परेशानी हो सकती है. 

अधिकतम कितनी समय सीमा तय की गई है

नए नियम के अनुसार, विदेशी छात्र एक्सचेंज और विजिटर्स पढ़ाई के लिए केवल 4 साल तक के लिए अमेरिका आ सकते हैं. इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स विजा केवल 4 साल के लिए मान्य होगी. अगर कोई कोर्स चार साल से ज्यादा है तो उसे दोबारा विजा के लिए अप्लाई करना होगा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

