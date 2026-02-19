मैच में दुश्मनी, लेकिन किराए में दोस्ती! UK में भारतीय-पाकिस्तानी रूममेट्स का मजेदार Video वायरल

भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला हमेशा रोमांच और भावनाओं से भरा होता है. लेकिन UK से सामने आया एक वीडियो इस प्रतिद्वंद्विता का हल्का और दोस्ताना पहलू दिखा रहा है. भारतीय और पाकिस्तानी रूममेट्स की मजेदार नोकझोंक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.

भारत की जीत के बाद शुरू हुई मजेदार नोकझोंक

वायरल वीडियो में पाकिस्तानी ट्रेनी एयरक्राफ्ट इंजीनियर अली रज़ा किचन में आराम से रोटियां बना रहे होते हैं. तभी उनके भारतीय रूममेट और गायक यूसुफ सुलेमानी भारत की जीत का जश्न मनाते हुए अंदर आते हैं. यूसुफ मजाकिया अंदाज में 'साहिबज़ादा फरहान' कहते हुए हंसने लगते हैं, जो मैच में बिना रन बनाए आउट होने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज पर एक हल्का-फुल्का तंज था. थोड़ा परेशान लेकिन मुस्कुराते हुए अली कैमरे की ओर देखकर कहते हैं, देख रहे हैं आप लोग? पाकिस्तान की हार के बाद भारतीय के साथ रहने की यही समस्या है. वीडियो को कैप्शन दिया गया- मैच में अलग, किराए में एक.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर मिली जमकर सराहना

इस वीडियो को लोगों ने दोस्ती और सकारात्मक रिश्तों की मिसाल बताया. कई यूजर्स ने कहा, कि यह क्लिप दिखाती है कि रोजमर्रा की जिंदगी और साथ रहने की मजबूरियां देशों की सीमाओं से ऊपर होती हैं. एक यूजर ने लिखा, अगर राजनीति और कट्टरता हट जाए, तो रिश्ते और भी बेहतर हो सकते हैं. दूसरे ने कमेंट किया, बहुत प्यारा वीडियो… भारत से प्यार. वहीं, कुछ लोगों ने अली की रोटी बनाने की स्किल की भी तारीफ की. कई यूजर्स ने इस मजाक को 'नॉन-टॉक्सिक ह्यूमर' बताते हुए इसकी सादगी और दोस्ती की भावना की सराहना की.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

