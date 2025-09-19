VIDEO: मोहम्मद नबी ने जिसके ओवर में लगाए 5 छक्के, उसके पिता के मौत की खबर सुनकर हुए हैरान

- श्रीलंकाई क्रिकेटर डुनिथ वेललेज के पिता का निधन 18 सितंबर 2025 को हुआ, जिसकी सूचना मैच के बाद उन्हें दी गई
- नबी ने मैच के दौरान पांच छक्के लगाकर प्रभावशाली प्रदर्शन किया, लेकिन पिता की मृत्यु की खबर से स्तब्ध हो गए
- वेललेज के पिता की मौत का कारण हृदयाघात बताया गया है, परंतु इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है
Mohammad Nabi, Asia Cup 2025: श्रीलंकाई क्रिकेटर डुनिथ वेललेज के पिता का कल (18 सितंबर 2025) निधन हो गया. ये खबर इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब वह मैदान में शिरकत कर रहे थे. तब उनके पिता की मौत हुई. मगर किस कारण से उनका देहांत हुआ? इसका पता अबतक नहीं चल पाया है. युवा क्रिकेटर के लिए कल का दिन बेहद भयावह रहा. मैच के दौरान पहले उनके आखिरी ओवर में देखते ही देखते मोहम्मद नबी ने पांच छक्के दे मारे. उसके बाद यह बुरी खबर सामने आई. बताया जा रहा है कि वेललेज टूर्नामेंट से श्रीलंका के लिए रवाना हो चुके हैं.
वेललेज के पिता के मौत की खबर सुनकर नबी भी हैरान रह गए. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें जानकारी मिलते ही वह अवाक रह गए.
#MohammadNabi ने श्रीलंका के गेंदबाज दुनिथ वेल्लालगे के एक ओवर में 5 छक्के लगाया। इसी मैच के दौरान दुनिथ वेल्लालगे के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। नबी को भी जानकर कफी हैरानी हुई। #AsiaCup2025 #AsiaCupT20 pic.twitter.com/uZ4pnLBUPN— Ashutosh (@ashukrpd) September 19, 2025
दरअसल, टूर्नामेंट से बोरिया-बिस्तर बंधने के बाद जब वह स्टेडियम से होटल की तरफ बढ़ रहे थे. उसी दौरान कुछ पत्रकारों ने पीछे से आते हुए उन्हें बताया, 'डुनिथ वेललेज के पिता का निधन हो गया.'
इस पर नबी का पहला रिएक्शन सामने आता है, 'पिता? कैसे?' जिसपर एक पत्रकार हड़बड़ाहट में कहता है, 'हर्ट अटैक. मैच के ठीक बाद.' नबी फिर पूछते हैं, 'सच में? हर्ट अटैक!'
Heartfelt condolences to Dunith Wellalage and his family on the loss of his beloved father.— Mohammad Nabi (@MohammadNabi007) September 18, 2025
Stay strong Brother pic.twitter.com/d6YF2BhlnV
फिर एक अन्य पत्रकार कहता है, 'यह खबर मैच के बीच में पता चली, लेकिन उनको मैच के बाद बताया गया.' नबी ने फिर कहा, 'हर्ट अटैक?' पत्रकार कहता है, 'जी हां.' फिर वह बोलते हैं, 'सॉरी यार.'
नबी ने व्यक्त की संवेदना
पूर्व अफगान क्रिकेटर ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. उन्होंने लिखा है, 'डुनिथ वेललेज और उनके परिवार को पिता के निधन पर दिल से संवेदनाएं. मजबूत बने रहो भाई.'
यह भी पढ़ें- Muhammad Waseem का धमाका, T20I में यह कारनामा करने वाले एसोसिएट देशों के पहले खिलाड़ी बने
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं