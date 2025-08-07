"इनको कप्तानी मिल जाएगी..." मोहम्मद कैफ ने बताया रोहित शर्मा के बाद कौन होगा वनडे टीम का कप्तान

Mohammad Kaif on Team India ODI Captain: शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम ने इंग्लैंड में हुई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज 2-2 से ड्रॉ करवाने में सफलता पाई. ओवल टेस्ट से पहेल टीम इंडिया सीरीज में 1-2 से पिछड़ी हुई थी, जबकि ओवल में चौथे दिन के खेल की समाप्ति पर टीम इंडिया पिछड़ी हुई थी और उसके जीतने की संभावना काफी कम थी. लेकिन सिराज ने आखिरी दिन कमाल की गेंदबाजी करते हुए भारत को 6 रन से रोमांचक जीत दिलाई और टीम इंडिया सीरीज ड्रॉ करने में सफल हुई. इस सीरीज के दौरान शुभमन गिल की बल्लेबाजी और कप्तानी को लेकर भी तारीफ हुई. वहीं अब भारत के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने कप्तान गिल को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वह आने वाले दिनों में वनडे की भी कप्तानी करते हुए दिख सकते हैं.

मोहम्मद कैफ ने शुभमन गिल को वनडे फॉर्मेट में कप्तानी का दावेदार बताते हुए कहा कि वह बिल्कुल तैयार खड़े हैं. अपने यू-ट्यूब चैनल पर बोलते हुए कैफ ने कहा," मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और बेहतर कप्तान बनने जा रहे हैं शुभमन गिल. यहां पे अच्छा काम किया. देखिए वनडे की भी कप्तानी इनको मिल जाएगी क्योंकि रोहित शर्मा एक कप्तान के तौर पर कितना लंबा खेलेंगे हमको नहीं पता. शुभमन गिल टेक ओवर करने के लिए बिल्कुल वहां तैयार खड़े हैं."

मोहम्मद कैफ ने आगे कहा,"वाइड बॉल में शुभमन गिल का बल्ला चलता है. वो जब रोहित शर्मा जाएंगे तो उनको कप्तानी दी जाएगी. टेस्ट मैच में शानदार काम किया और उन्होंने आगे से लीड किया टीम को. एक जब यंग टीम के साथ आप जाते हो तो दोनों काम करो. एक तो बल्ला भी चला और कप्तानी शानदार. तो बहुत ही काबिले तारीफ टूर रहा शुभमन गिल का बतौर कप्तान और बतौर बल्लेबाज."

एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान कैफ ने गिल की कप्तानी की तारीफ करते हुए कहा कि वह कह आखिरी टेस्ट में दवाब में भी काफी शांत दिखे और टीम पर भरोसा बनाए रखा. कैफ ने कहा,"गिल ने कप्तानी में भी बाद में वाहवाही लूट ली. एक टेस्ट मैच था जहां पर थोड़ा सा क्रॉली के साथ उनकी झड़प हुई थी. वहां पर उन्होंने थोड़ा संतुलन खोया था. यह बात मैं बार-बार बोलता हूं कि मुझे उसके बाद से बहुत बहुत बड़ा बदलाव भी दिखा, उनके अप्रोच में."

मोहम्मद कैफ ने गिल आखिरी टेस्ट में गिल की कप्तानी को लेकर कहा,"जो बदलाव मैंने देखा है कि जब ब्रुक और जो रूट ओवल का टेस्ट मैच में जब उनकी पार्टनरशिप लगी और अकेले ही टेस्ट मैच वो दोनों निकाल के लेके जा रहे थे. वहां भी शुभमन गिल मैं उनके ऊपर निगाह जमा के बैठा हुआ था कि कैसे वो रिएक्ट करेंगे. बिल्कुल बंदा रिलैक्स था. एक कप्तान के तौर पर, उसको पता है कि एक मौका बनेगा हम कमबैक कर सकते हैं."

कैफ ने आगे कहा,"तो वहां भी कोई चिल्लाहट नहीं, कोई चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन नहीं. नो कामनेस का बहुत बड़ा उन्होंने उदाहरण पेश किया. अगर कैप्टन शांत है जब जब टीम अच्छा नहीं कर रही, टीम खराब खेल रही है, बॉलर दिक्कत में है, बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, तब आपकी तरफ बंदा घूम के देखता है कि कप्तान कैसा रिएक्ट कर रहा है. और कप्तान ने एक लीडर के तौर पर बहुत उम्दा काम किया. रिलैक्स थे. अच्छी प्लानिंग के साथ गेंदबाजी कराई."

