"यह निश्चित रूप से IPL नहीं है, ", न्यूयॉर्क स्टेडियम की पिच देखकर मोहम्मद कैफ का माथा ठनका, टीम इंडिया को दी वार्निंग

Mohammad Kaif reaction viral IND vs BAN Warm Up Match: न्यूयॉर्क के नासाऊ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Nassau County International Cricket Stadium, New York) में भारत और बांग्लादेश के बीच वार्म अप (India Vs Bangladesh Warm Up Match) मैच खेला गया जिसमें भारत को 60 रनों से जीत मिली. न्यूयॉर्क की इस पिच पर गेंदबाजों को खूब फायदा मिला. बता दें कि पिच पर बल्लेबाजी करना मुश्किल था लेकिन हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) और ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने अर्धशतकीय पारी खेलकर धमाका कर दिया. लेकिन इन दो बल्लेबाजों के अलावा भारत का कोई भी दूसरा बल्लेबाज खुलकर रन नहीं बना सका. यहां तक कि बांग्लादेश के बल्लेबाज भी न्यूयॉर्क के पिच पर संघर्ष करते नजर आए. वहीं, भारत के पूर्व दिग्गज मोहम्मद कैफ ने न्यूयॉर्क के नासाऊ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पिच को लेकर रिएक्ट किया है. कैफ का रिएक्शन सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. कैफ ने सीधे तौर पर कहा है कि इस पिच पर वही बल्लेबाज रन बना पाएंगे जो तकनीकि रूप से सक्षम होंगे.

कैफ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट शेयर किया औऱ लिखा, "अगर न्यूयॉर्क में पिचें ऐसी ही रहीं, तो बल्लेबाजी मुश्किल होगी. स्पॉन्जी बाउंस, स्लो और बड़ा आउटफील्ड, बॉल की मूवमेंट - यहां सिर्फ तकनीक वाले बल्लेबाज ही रन बना पाएंगे. यह निश्चित रूप से आईपीएल नहीं है."

If pitches play the same in New York, batting will be tough. Spongy bounce, slow and big outfield, movement of ball - only batsmen with technique will score runs here. This is definitely not IPL. #T20WorldCup