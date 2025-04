राजा का कर्तव्य है कि...  पहलगाम अटैक पर RSS प्रमुख के इस बयान की हो रही है चर्चा, पढ़ें

पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है. मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि अहिंसा हमारा धर्म है, लेकिन अत्याचारियों को दंड देना भी उसी अहिंसा का एक रूप है. मोहन भागवत ने ये बातें द हिंदू मेनिफेस्टो नामक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही हैं. उन्होंने आगे कहा कि भारत अपनी परंपरा के अनुसार कभी भी किसी पड़ोसी देश को हानि नहीं पहुंचाता है. लेकिन यदी कोई देश या समूह गलत रास्ता अपनाता है और अत्याचार करता है तो राजा (केंद्र सरकार) का अपना कर्तव्य होता है.

मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा सुनें...

#WATCH | Delhi: RSS chief Mohan Bhagwat says, "...Non-violence is our nature, our value... But some people will not change, no matter what you do, they will keep troubling the world, so what to do about it? ... Non-violence is our religion. Teaching a lesson to hooligans is also… pic.twitter.com/Kr9aRMBCy4