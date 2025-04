पाकिस्तान ने दी परमाणु हमले की धमकी, भारत के सामने जानिए उसकी हैसियत

India Pakistan Nuclear Power: पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी साक्षात्कार में चेतावनी दी है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध हो सकता है. ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज से आगे कहा कि दुनिया को दोनों देशों के बीच इस युद्ध की संभावना को लेकर चिंतित होना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं. रक्षा मंत्री ने दावा किया कि भारत के साथ बढ़ते कूटनीतिक तनाव के बीच पाकिस्तानी सेना किसी भी स्थिति के लिए तैयार है. आसिफ ने कहा, "हम भारत द्वारा शुरू की गई किसी भी कार्रवाई का जवाब देंगे. यह एक मापा हुआ जवाब होगा... अगर कोई चौतरफा हमला या ऐसा कुछ होता है, तो जाहिर है कि एक चौतरफा युद्ध होगा. अगर चीजें गलत हुईं, तो इस टकराव का दुखद परिणाम हो सकता है."

Pakistani Defence Minister- "This stand-off with India can escalate into nuclear face-off. I appeal to International community to pay close attention to this dangerous dispute"



Translation- Pls save us. Salwar phatne wali hai. China has also deserted us.#PahalgamTerroristAttack pic.twitter.com/dHxaEJpvdS