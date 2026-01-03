'जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए', मुस्तफिजुर रहमान को IPL में होना चाहिए या नहीं? मोहम्मद कैफ ने BCCI को दिया सीधा संदेश

Mohammad Kaif on Mustafizur Rahman IPL 2026: पूर्व भारतीय दिग्गज मोहम्मद कैफ ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सीज़न में मुस्तफिजुर रहमान की भागीदारी को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को कड़ा मैसेज दिया है. बांग्लादेश में हिंदू व्यक्ति की दुखद हत्या के बाद यह बहस भारतीय क्रिकेट जगत में चर्चा का मुख्य विषय बन गई है. इस घटना से सीमा पार भावनाओं में तनाव आया है और टूर्नामेंट से इस तेज़ गेंदबाज़ को बाहर करने की मांग की जा रही है. हालांकि BCCI के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि इस मामले पर सरकार की ओर से अभी तक कोई निर्देश नहीं मिला है, लेकिन कैफ का मानना ​​है कि 'सही फैसला' लेना भारतीय बोर्ड का काम है.

दुबई में इंटरनेशनल लीग T20 (ILT20) के मौके पर बात करते हुए कैफ ने साफ किया कि वह इतने नाजुक और संवेदनशील मामले पर जल्दबाजी नहीं करेंगे. कैफ, जो कई हफ्तों से UAE में हैं, उन्होंने माना कि उन्हें स्थिति की खास बातों के बारे में सीमित जानकारी है, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि कोई भी आखिरी फैसला पूरी तरह से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के हाथ में है.

कैफ़ ने आखिर में कहा, "इसलिए मुझे लगता है कि हमें जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए. हमें बस इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए. जो भी फ़ैसला होगा, BCCI वहां बैठा है, वे बड़ी लीग चलाते हैं, उन्हें पता है कि क्या करना है और कैसे करना है."

मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के बेहतरीन तेज गेंदबाज में से एक हैं और दुनियाभर की लीग में खेलते हैं. मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में 2016 से खेल रहे हैं. अब तक बांग्लादेश का यह खिलाड़ी सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और सीएसके के लिए खेल चुके हैं. मुस्तफिजुर रहमान ने आईपीएल में अबतक 60 मैचों में 65 विकेट लिए हैं. बता दें कि हाल ही में हुई IPL 2026 के ऑक्शन में KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये की बड़ी कीमत पर खरीदा था.