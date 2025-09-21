IND vs PAK: 'खेलने की ज़रूरत नहीं ...'नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी' पर पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के बयान ने मचाई खलबली

Mohammad Azharuddin on no handshake controversy: पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने एशिया कप में सुपर 4 स्टेज में भारत और पाकिस्तान (Asia Cup 2025, IND vs PAK) के बीच मैच से पहले बड़ा बयान दिया है. अजहर ने खासकर नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर अपनी राय दी है और माना है कि अगर आप विरोध के बाद भी पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं तो हाथ मिलाने से भी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए. NDTV के विशेष एशिया कप शो में, पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने 'नो हैंडशेक' ड्रामे पर रिएक्ट किया.

अज़हरुद्दीन ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी और कहा कि, 'हाथ मिलाने में कोई बुराई नहीं' है. अज़हरुद्दीन ने इस विवाद को खारिज करते हुए कहा कि एक साधारण से इशारे को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हाथ मिलाने में कुछ भी गलत नहीं है. जब आप मैच खेल रहे होते हैं, तो आपको हर चीज़ के साथ खेलना चाहिए, जैसे हाथ मिलाना या कुछ और. मुझे नहीं पता कि समस्या क्या थी. मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं. लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत था."

पूर्व भारतीय कप्तान ने आगे कहा, "जब आप विरोध के तहत खेल रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप खेलें ही नहीं. विरोध के तहत खेलने का कोई मतलब नहीं है. एक बार जब आप खेलने के लिए सहमत हो जाते हैं.. चाहे वह आईसीसी इवेंट हो या एशिया कप, तो आपको पूरी लगन से खेलना चाहिए.. अन्यथा, खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है." बता दें कि ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया था.

भारतीय क्रिकेट टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

पाकिस्तान क्रिकेट टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम