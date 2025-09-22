Anaconda Hindi trailer:अपनी जान बचाने के लिए दोस्त के सिर पर बांध दिया सूअर, बड़ा मजेदार है एनाकौंडा का ट्रेलर

सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट इंडिया ने एनाकोंडा का पहला ट्रेलर जारी कर दिया है, जो इस मशहूर फिल्म को रोमांच और हंसी से भरपूर नए अंदाज में वापस ला रहा है. जैक ब्लैक और पॉल रुड की मुख्य भूमिकाओं वाली यह एक्शन-एडवेंचर कॉमेडी 25 दिसम्बर 2025 को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में सिनेमाघरों में दस्तक देगी. टॉम गॉर्मिकन द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी डग (जैक ब्लैक) और ग्रिफ (पॉल रुड) की है – दो बचपन के दोस्त जो मिड-लाइफ क्राइसिस से जूझ रहे हैं और अपने पसंदीदा जंगल-फिल्म को फिर से बनाने निकल पड़ते हैं. मगर जब एक असली विशाल एनाकोंडा उनके इस पैशन प्रोजेक्ट में घुस आता है, तो उन्हें बनावटी फिल्ममेकर से बदलकर अमेजन जंगल में असली सर्वाइवर बनना पड़ता है.

रोमांचक सीन, मजेदार हादसों और सीट से बांधे रखने वाले एक्शन से भरपूर एनाकोंडा दर्शकों को एक जंगली और जबरदस्त सिनेमाई सफर पर ले जाएगी. फिल्म में स्टीव जॉन, थैंडीवे न्यूटन, डेनिएला मेल्चिओर और सेल्टन मेलो भी नजर आएंगे. ब्रैड फुलर, एंड्रयू फॉर्म, केविन एटन और टॉम गॉर्मिकन द्वारा निर्मित एनाकोंडा कॉमेडी और प्राणी-अराजकता का एक अविस्मरणीय संगम पेश करने के लिए तैयार है. सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट इंडिया इस क्रिसमस, 25 दिसम्बर 2025 को फिल्म को अंग्रेज़ी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में भारत में रिलीज करेगी.

फिल्म का ट्रेलर काफी शानदार है. इसमें रोमांच के साथ-साथ कुछ कॉमेडी का पिंच भी है जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है. फिल्म के सभी कलाकार काफी जंगल में मुसीबतों के बीच एक दूसरे पर जो कमेंटबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से इसे आगे लेकर जा रहे हैं वो काफी मजेदार लग रहा है.