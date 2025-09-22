विज्ञापन
विशेष लिंक

एयर इंडिया की फ्लाइट में पैसेंजर ने की कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश, मचा हड़कंप

एयर इंडिया की फ्लाइट में पैसेंजर ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश, जिससे विमान के अंदर हड़कंप मच गया. उसने सही पासकोड भी डाला, लेकिन कैप्टन ने अपहरण के डर से दरवाज़ा नहीं खोला.

Read Time: 2 mins
Share
एयर इंडिया की फ्लाइट में पैसेंजर ने की कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश, मचा हड़कंप
एयर इंडिया के विमान में पैसेंजर टॉयलेट तलाशते हुए कॉकपिट एरिया में प्रवेश कर गया
नई दिल्‍ली:

एयर इंडिया की फ्लाइट में पैसेंजर ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश, जिससे विमान के अंदर हड़कंप मच गया. उसने सही पासकोड भी डाला, लेकिन कैप्टन ने अपहरण के डर से दरवाज़ा नहीं खोला. ये शख्‍स अपने 8 अन्य साथियों के साथ यात्रा कर रहा था. इन सभी सभी यात्रियों को सीआईएसएफ को सौंप दिया गया. एयर इंडिया का ये विमान बेंगलुरु से वाराणसी जा रहा था. 

एयर इंडिया ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा, 'हमें वाराणसी जाने वाली हमारी एक उड़ान में हुई एक घटना के बारे में मीडिया रिपोर्टों की जानकारी मिली है, जहां एक यात्री टॉयलेट तलाशते  हुए कॉकपिट के प्रवेश क्षेत्र में पहुंच गया. हम इस बात का लोगों को विश्‍वास दिलाना चाहते हैं कि विमान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किसी भी तरह की कोई चूक नहीं हुई है. लैंडिंग के समय संबंधित अधिकारियों को मामले की सूचना दे दी गई थी और फिलहाल इसकी जांच चल रही है.'

एयर इंडिया कह रही है कि वह पैसेंजर टॉयलेट तलाशते हुए कॉकपिट एरिया में प्रवेश कर गया था. लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस पैसेंजर को कॉकपिट का पासकोड कैसे पता था? 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Air India, Cockpit Door, Passenger Tried To Open Cockpit Door, Bengaluru To Varanasi Flight
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com