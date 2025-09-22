एयर इंडिया की फ्लाइट में पैसेंजर ने की कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश, मचा हड़कंप

एयर इंडिया की फ्लाइट में पैसेंजर ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश, जिससे विमान के अंदर हड़कंप मच गया. उसने सही पासकोड भी डाला, लेकिन कैप्टन ने अपहरण के डर से दरवाज़ा नहीं खोला. ये शख्‍स अपने 8 अन्य साथियों के साथ यात्रा कर रहा था. इन सभी सभी यात्रियों को सीआईएसएफ को सौंप दिया गया. एयर इंडिया का ये विमान बेंगलुरु से वाराणसी जा रहा था.

एयर इंडिया ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा, 'हमें वाराणसी जाने वाली हमारी एक उड़ान में हुई एक घटना के बारे में मीडिया रिपोर्टों की जानकारी मिली है, जहां एक यात्री टॉयलेट तलाशते हुए कॉकपिट के प्रवेश क्षेत्र में पहुंच गया. हम इस बात का लोगों को विश्‍वास दिलाना चाहते हैं कि विमान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किसी भी तरह की कोई चूक नहीं हुई है. लैंडिंग के समय संबंधित अधिकारियों को मामले की सूचना दे दी गई थी और फिलहाल इसकी जांच चल रही है.'

एयर इंडिया कह रही है कि वह पैसेंजर टॉयलेट तलाशते हुए कॉकपिट एरिया में प्रवेश कर गया था. लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस पैसेंजर को कॉकपिट का पासकोड कैसे पता था?