विज्ञापन
विशेष लिंक

वसीम अकरम ने चुनी एशिया की All Time सर्वश्रेष्ठ Playing 11, इस भारतीय दिग्गज को जगह न देकर चौंकाया

Wasim Akram on All Time Asia T20 XI: अकरम ने सोनी स्पोर्ट्स पर टी-20 की बेस्ट इलेवन को लेकर 11 ऑल टाइम ग्रेटेस्ट खिलाड़ियों का चुनाव किया है.

Read Time: 2 mins
Share
वसीम अकरम ने चुनी एशिया की All Time सर्वश्रेष्ठ Playing 11, इस भारतीय दिग्गज को जगह न देकर चौंकाया
Wasim Akram on All Time Asia T20 XI: वसीम अकरम ने किया ऐलान
  • वसीम अकरम ने एशिया की ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ टी20 इलेवन में 11 खिलाड़ियों का चयन किया है.
  • ओपनर के तौर पर वीरेंद्र सहवाग और सनथ जयसूर्या को चुना गया है जबकि सचिन तेंदुलकर को नंबर तीन पर रखा गया है.
  • कोहली, इंजमाम उल हक, और धोनी को क्रमशः नंबर चार, पांच और विकेटकीपर के रूप में टीम में शामिल किया गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Wasim Akram Pick All Time Asia T20 XI: वसीम अकरम ने ऑल टाइम टी20 इलेवन का चुनाव किया है. अकरम ने सोनी स्पोर्ट्स पर टी-20 की बेस्ट इलेवन को लेकर 11 ऑल टाइम ग्रेटेस्ट खिलाड़ियों का चुनाव किया है. पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने ओपनर के तौर पर वीरेंद्र सहवाग और सनथ जयसूर्या का चुनाव किया है. वहीं नंबर तीन पर अकरम ने सचिन तेंदुलकर को जगह दी है. इसके अलावा अकरम ने नंबर 4 पर विराट कोहली और नंबर 5 पर पाकिस्तान के इंजमाम उल हक का चुनाव किया है. 

पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज ने विकेटकीपर के तौर पर टीम में धोनी को जगह दी है. ऑलराउंडर के लिए अकरम की पसंद शाहिद अफरीदी और अब्दुल रज्जाक को जगह दी है. तेज गेंदबाज के लिए अकरम की पसंद शोएब अख्तर और जसप्रीत बुमराह हैं तो वहीं, स्पिनर के लिए अकरम ने सकलैन मुश्ताक का चुनाव किया है. 

Latest and Breaking News on NDTV

रोहित शर्मा को नहीं दी जगह

वसीम अकरम ने एशिया की सर्वश्रेष्ठ ऑल टाइम 11 खिलाड़ियों में रोहित शर्मा को जगह नहीं दी है. अकरम ने एशिया की All Time सर्वश्रेष्ठ Playing 11 में 10 ऐसे खिलाड़ी शामिल किए हैं जो भारत और पाकिस्तान के है.

'स्विंग ऑफ सुल्तान' के नाम से विख्यात वसीम अकरम ने श्रीलंका से केवल एक खिलाड़ी को इस खास टीम में जगह दी है. वहीं, पाकिस्तान से अकरम ने 5 खिलाड़ियों का चुनाव किया है.  वहीं, अकरम ने भारत से 6 खिलाड़ियों का चुनाव किया है. इसके अलावा अकरम ने 12वें खिलाड़ी के तौर पर इमरान खान का चयन किया है.

अकरम ने 11 खिलाड़ियों का चुनाव करते हुए ये भी कहा कि इस टीम में युवराज सिंह की भी जगह बनती है. इसमें कोई शक नहीं कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन टी-20 खिलाड़ी हैं. अकरम ने ये भी माना कि टी-20 क्रिकेट ऑलराउंडरों का खेल हैं. अकरम ने हार्दिक पंड्या को भी अपनी इस टीम में जगह नहीं दी है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Wasim Akram, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com