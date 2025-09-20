वसीम अकरम ने चुनी एशिया की All Time सर्वश्रेष्ठ Playing 11, इस भारतीय दिग्गज को जगह न देकर चौंकाया

Wasim Akram Pick All Time Asia T20 XI: वसीम अकरम ने ऑल टाइम टी20 इलेवन का चुनाव किया है. अकरम ने सोनी स्पोर्ट्स पर टी-20 की बेस्ट इलेवन को लेकर 11 ऑल टाइम ग्रेटेस्ट खिलाड़ियों का चुनाव किया है. पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने ओपनर के तौर पर वीरेंद्र सहवाग और सनथ जयसूर्या का चुनाव किया है. वहीं नंबर तीन पर अकरम ने सचिन तेंदुलकर को जगह दी है. इसके अलावा अकरम ने नंबर 4 पर विराट कोहली और नंबर 5 पर पाकिस्तान के इंजमाम उल हक का चुनाव किया है.

पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज ने विकेटकीपर के तौर पर टीम में धोनी को जगह दी है. ऑलराउंडर के लिए अकरम की पसंद शाहिद अफरीदी और अब्दुल रज्जाक को जगह दी है. तेज गेंदबाज के लिए अकरम की पसंद शोएब अख्तर और जसप्रीत बुमराह हैं तो वहीं, स्पिनर के लिए अकरम ने सकलैन मुश्ताक का चुनाव किया है.

रोहित शर्मा को नहीं दी जगह

वसीम अकरम ने एशिया की सर्वश्रेष्ठ ऑल टाइम 11 खिलाड़ियों में रोहित शर्मा को जगह नहीं दी है. अकरम ने एशिया की All Time सर्वश्रेष्ठ Playing 11 में 10 ऐसे खिलाड़ी शामिल किए हैं जो भारत और पाकिस्तान के है.

'स्विंग ऑफ सुल्तान' के नाम से विख्यात वसीम अकरम ने श्रीलंका से केवल एक खिलाड़ी को इस खास टीम में जगह दी है. वहीं, पाकिस्तान से अकरम ने 5 खिलाड़ियों का चुनाव किया है. वहीं, अकरम ने भारत से 6 खिलाड़ियों का चुनाव किया है. इसके अलावा अकरम ने 12वें खिलाड़ी के तौर पर इमरान खान का चयन किया है.

अकरम ने 11 खिलाड़ियों का चुनाव करते हुए ये भी कहा कि इस टीम में युवराज सिंह की भी जगह बनती है. इसमें कोई शक नहीं कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन टी-20 खिलाड़ी हैं. अकरम ने ये भी माना कि टी-20 क्रिकेट ऑलराउंडरों का खेल हैं. अकरम ने हार्दिक पंड्या को भी अपनी इस टीम में जगह नहीं दी है.