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मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास, वसीम अकरम के बाद हेराथ को पीछे छोड़ टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बने

Mitchell Starc Wicket Record: बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में एक विकेट लेने के साथ ही मिचेल स्टार्क ने इतिहास रच दिया

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मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास, वसीम अकरम के बाद हेराथ को पीछे छोड़ टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बने
Mitchell Starc Wicket Record:

Mitchell Starc Wicket Record: ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है. मिचेल स्टार्क ने टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने से पहले एक विकेट लेने के साथ ही इतिहास रच दिया है. स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बन गए हैं. स्टार्क ने यह उपलब्धि शादमान इस्लाम को पवेलियन भेजने के साथ ही हासिल की. उन्होंने इस मामले में श्रीलंका के पूर्व गेंदबाज रंगना हेराथ को पीछे छोड़ दिया है.

स्टार्क के नाम अब टेस्ट क्रिकेट में 434 विकेट हो गए हैं. वहीं, हेराथ ने अपने टेस्ट करियर के दौरान 433 विकेट निकाले थे. स्टार्क वसीम अकरम को पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं, जिन्होंने क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में 414 विकेट चटकाए थे.

टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह से बांग्लादेश के नाम रहा. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला गलत साबित हुआ और पहली पारी में टीम सिर्फ 198 रन बनाकर ऑलआउट हुई. ट्रेविस हेड महज 22 रन बनाकर आउट हुए, जबकि जैक वेदराल्ड 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे. मार्नस लाबुशेन सिर्फ एक रन ही बना सके. कैमरून ग्रीन का बल्ला भी खामोश रहा और वह 13 रन बनाकर आउट हुए.

एलेक्स कैरी (19 रन), ब्यू वेबस्टर (12 रन) भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके. कप्तान पैट कमिंस 9 रन बनाकर हसन महमूद का शिकार बने. गेंदबाजी में बांग्लादेश की तरफ से हसन महमूद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 55 रन देकर 6 विकेट चटकाए.

दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने पहली पारी में एक विकेट खोकर 96 रन स्कोरबोर्ड पर लगा लिए हैं. शादमान (20 रन) के पवेलियन लौटने के बाद तंजीद हसन तमीम और मोमिनुल हक दूसरे विकेट के लिए 66 रनों की अटूट साझेदारी निभा चुके हैं. तंजीद 32 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि मोमिनुल 35 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं.

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