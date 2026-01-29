विज्ञापन
Mitchell Santner New Zealand Captain Statement After Win Against India: जीत के बाद मिचेल सैंटनर ने कहा जाहिर तौर पर हमने बेहतरीन शुरुआत की और एक अच्छा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहे. मगर भारत के खिलाफ कोई भी लक्ष्य सुरक्षित स्कोर नहीं होता है.

'भारत के खिलाफ कोई भी लक्ष्य...', जीतकर भी दहशत में हैं सैंटनर, वर्ल्ड कप को लेकर जानें सीफर्ट ने क्या कहा
Mitchell Santner
  • मिचेल सैंटनर ने भारत के खिलाफ चौथे टी20 मैच में जीत के बाद अपनी टीम की बेहतरीन शुरुआत की सराहना की
  • मिचेल सैंटनर ने कहा कि भारत के खिलाफ कोई भी लक्ष्य सुरक्षित स्कोर नहीं माना जा सकता है
  • पिच पर गेंद स्पिन कर रही थी इसलिए न्यूजीलैंड ने गेंदें धीमी डालने की रणनीति अपनाई
Mitchell Santner New Zealand Captain Statement After Win Against India: भारत के खिलाफ चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में मिली जीत के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर काफी खुश नजर आए. मैच के बाद उन्होंने कहा, 'जाहिर तौर पर हमने बेहतरीन शुरुआत की और एक अच्छा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहे. मगर भारत के खिलाफ कोई भी लक्ष्य सुरक्षित स्कोर नहीं होता है. पिछले मुकाबले में उन्होंने काफी विस्फोटक बल्लेबाजी की थी. अपने मुकाबले के लिए हमारी टीम के साथ कुछ अन्य खिलाड़ी भी जुड़ जाएंगे. पिच पर गेंद स्पिन कर रही थी. इसलिए हमारी रणनीति थी कि हम गेंदें धीमी डालेंगे.'

'प्लेयर ऑफ द मैच' टिम सीफर्ट का बयान 

चौथे टी20 मुकाबले में उम्दा बल्लेबाजी के लिए टिम सीफर्ट को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. जीत के बाद उन्होंने टॉप एज के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, 'कभी-कभी आप शुरुआती पलों में खुशकिस्मत होते हैं. पिछले मुकाबले में बुमराह ने बेहतरीन गेंदें डालते हुए मुझे आउट किया था. यहीं वजह है कि इस मुकाबले में मैंने उनके खिलाफ सीधे बल्ले से खेलने का प्लान बनाया. इस फॉर्मेट का यही नेचर है. अगले मुकाबले की विकेट और वर्ल्ड कप मैचों का विकेट अलग होगा. जैसा की हम उम्मीद लगा रहे हैं हाई स्कोरिंग मुकाबले होंगे. हमें उसी हिसाब से तैयार रहने की जरूरत है.'

न्यूजीलैंड को मिली जीत 

बात करें मैच के बारे में तो विशाखापत्तनम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवरों में 215/7 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसका पीछा करते हुए भारतीय टीम 18.4 ओवरों में 165 रनों पर ढेर हो गई. छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए शिवम दुबे ने महज 23 गेंदों में 65 रनों की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली. हालांकि, वह भी टीम को जीत नहीं दिला सके. 

