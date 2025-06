विराट-बाबर नहीं, माइकल वॉन ने इस खिलाड़ी को बताया तीनों फॉर्मेट में विश्व क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज

IND vs ENG 2nd Test Michael Vaughan on Best All Format Batter: भारत-इंग्लैंड के बीच पांच मुकाबलों की सीरीज का अगला मैच 2 जुलाई से बर्मिंघम में खेला जाएगा, जिसमें टीम इंडिया मुकाबला जीतने के साथ सीरीज बराबरी पर लाने की कोशिश करेगी. इस बीच इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने बेन डकेट कीभारत के खिलाफ हालिया बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की है. वॉन का मानना है कि डकेट इस समय विश्व क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज़ों में से एक हैं. भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में डकेट ने शानदार प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने पहली पारी में 62 रन और दूसरी पारी में ताबड़तोड़ 149 रनों की शानदार पारी खेली.

डकेट की बल्लेबाज़ी में आक्रामकता और तकनीक का जबरदस्त संतुलन देखने को मिला, खासकर भारत के स्पिन गेंदबाज़ों के खिलाफ उनके शॉट सिलेक्शन ने सभी को प्रभावित किया. माइकल वॉन ने कहा कि डकेट की मानसिक मजबूती और हर परिस्थिति में खुद को ढालने की क्षमता उन्हें खास बनाती है.

इंग्लैंड की ‘बैज़बॉल' रणनीति में डकेट की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है और भारत के खिलाफ उनके इस प्रदर्शन ने टीम को मजबूती देने का काम किया है. वॉन के मुताबिक, अगर डकेट इसी फॉर्म को बरकरार रखते हैं तो वह आने वाले समय में इंग्लैंड के लिए हर फॉर्मेट में मैच विनर साबित हो सकते हैं.

भारतीय टीम, इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच को पांच विकेट से गंवा बैठी. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने दोनों पारियों में कुल 835 रन बनाए, लेकिन इसके बावजूद जीत नसीब नहीं हुई. इस मैच में भारतीय पारी में पांच शतक देखने को मिले. भारत की ओर से पहली पारी में यशस्वी जायसवाल (101), शुभमन गिल (147) और ऋषभ पंत (134) ने शतक लगाए. दूसरी इनिंग में पंत ने 118 रन की पारी खेली, जबकि केएल राहुल ने 137 रन जड़े.

ऐसा पहली बार हुई, जब टेस्ट मैच में किसी एक टीम की ओर से पांच शतक जड़े गए, लेकिन उस टीम ने मुकाबला ही गंवा दिया. इससे पहले 1929 में मेलबर्न में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की ओर से चार शतक लगाए गए थे, लेकिन टीम तीन विकेट से मैच हार गई थी.

(IANS इनपुट के साथ)