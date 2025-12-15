'खौफनाक था मंजर', बॉन्डी बीच पर हुए आतंकवादी हमले के बीच फंस गए थे माइकल वॉन, खुद बयां किया वो डरावना पल

Michael Vaughan: इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान माइकल वॉन ने सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकवादी हमले के दौरान गोलियों की आवाज़ सुनने को "डरावना" बताया है. माइकल वॉन, जो एशेज सीरीज़ के लिए मीडिया एक्सपर्ट के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में हैं, उन्होंने बताया कि वह अपनी वाइफ, दो बेटियों, साली और एक दोस्त के साथ "हमले वाली जगह से कुछ सौ गज दूर" एक रेस्टोरेंट में बंद थे. ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने बताया कि गोलीबारी के पीछे एक पिता और बेटा थे, जिसमें 15 लोग मारे गए, जिनमें एक 10 साल की लड़की और ब्रिटेन में पैदा हुआ एक रब्बी शामिल था, और 38 लोग अभी भी अस्पताल में हैं.

बंदूक चलाने वालों में से एक 50 साल का आदमी, पुलिस की गोली से मारा गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि उसका बेटा, एक 24 साल का आदमी, गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे पुलिस की निगरानी में अस्पताल ले जाया गया. द डेली टेलीग्राफ में लिखते हुए वॉन ने कहा: "ज़्यादातर लोगों की तरह, मैं भी घर पर था और लंदन या मैनचेस्टर में, जहां मैं रहता हूं, वहां आतंकवादी हमलों को होते हुए देख रहा था. इतना करीब होना कि आप उसे होते हुए सुन सकें, यह बहुत डरावना था.”

पूर्व इंग्लैंड कप्तान ने सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट शेयर कर उस डरावना मंजर को याद किया है. वॉन ने लिखा, बोंडी के एक रेस्टोरेंट में बंद हो जाना बहुत डरावना था. मैं अब सुरक्षित घर पहुंच गया हूं. इमरजेंसी सर्विस और आतंकवादी का सामना करने वाले शख्स का बहुत-बहुत धन्यवाद. इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं.''

Being locked in a restaurant in Bondi was scary .. Now home safe .. but thanks so much to the emergency services and the guy who confronted the terrorist .. thoughts with all who have been affected .. xxx — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) December 14, 2025

दूसरी ओर एडिलेड ओवल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, वाइस-कैप्टन हैरी ब्रूक ने कहा: “बोंडी बीच पर शामिल सभी लोगों के लिए यह एक भयानक दिन था. हम उनके और हुई भयानक घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं. “हम हर तरह से उनका साथ देते हैं और जो हुआ उसके लिए हमें बहुत दुख है”