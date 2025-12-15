IND vs SA 3rd T20I: 'इस शॉट को ठंडे बस्ते में डाल दो वरना', सूर्यकुमार यादव को लेकर सुनील गावस्कर का माथा ठनका

Sunil Gavaskar on Suryakumar Yadav: तीसरे टी-20 में सूर्यकुमार यादव एक बार फिर बल्लेबाज के तौर पर फ्लॉप रहे और केवल 12 रन बनाकर आउट हुए. सूर्या इस साल टी-20 में एक भी अर्धशतक नहीं जमा पाए हैं जिससे अब सवाल खड़े होने लगे हैं. एक समय टी-20 क्रिकेट के बादशाह माने गए सूर्या की ऐसी हालत को देखकर फैन्स निराश हैं. यही नहीं, भारत के पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर ने भी सूर्या की ब बल्लेबाजी फॉर्म को लेकर रिएक्ट किया है और एक खास सलाह दी है.

सुनील गावस्कर ने दी सलाह

बता दें कि कमेंट्री के दौरान गावस्कर ने सूर्या को लेकर अपनी राय दी और कहा कि अब उन्हें पिक-अप शॉट को कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए. गावस्कर ने कहा, "सूर्यकुमार को अभी के लिए पिक-अप शॉट को "कोल्ड स्टोरेज" में रखना चाहिए और इसे इस्तेमाल करने के लिए सही मौके का इंतज़ार करना चाहिए."

भारत के महान कप्तान रहे सूर्या को लेकर गावस्कर ने आगे कहा, "यह उसके लिए बहुत फायदेमंद शॉट रहा है, अब, जब आप फॉर्म में नहीं हैं, तो यह शॉट दूरी तय करने के बजाय हवा में ही ऊपर जा रहा है, और बाउंड्री के काफी अंदर गिर रहा है, इसलिए शायद, जब तक वह फॉर्म में वापस नहीं आ जाता, उसे इस शॉट को कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहिए, क्योंकि यह उसे आउट करवा रहा है और भारत को सूर्यकुमार यादव से सिर्फ 12 रन बनाने की ज़रूरत नहीं है"

बता दें कि सूर्यकुमार अब T20I में भारत के लिए बिना अर्धशतक लगाए 21 पारियां खेल चुके हैं, और इस समय ज़रूरत है कि भारतीय कप्तान अगले साल फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका में होने वाले बहुत ज़रूरी T20 वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म में वापस आ जाए. सूर्या का रन न बनाने इस समय कोच गौतम गंभीर को भी टेंशन दे रहा है.

2024 में सूर्या ने आखिरी इंटरनेशनल अर्धशतक जमाया था

इस साल सूर्या ने टी-20 इंटरनेशनल में अबतक कुल 18 पारियों में बल्लेबाजी की है, इस दौरान सूर्या ने 14.20 की औसत और 125.29 की स्ट्राइक रेट से केवल 213 रन बना सके हैं. सूर्या ने टी-20 इंटरनेशनल में अपना आखिरी अर्धशतक साल 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में जमाया था. सूर्या ने उस मैच में 75 रन की पारी खेली थी.