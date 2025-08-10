'वह एक सुपरस्टार होगा...'माइकल क्लार्क ने विश्व क्रिकेट इस खिलाड़ी को लेकर की भविष्यवाणी

Michael Clarke Prediction on Yashasvi Jaiswal : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने एक ऐसे खिलाड़ी को लेकर भविष्यवाणी की है जो आने वाले समय में विश्व क्रिकेट का सुपरस्टार होगा. वह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि भारत के यशस्वी जायसवाल हैं, बियोंड 23 क्रिकेट पॉडकास्ट पर बात करते हुए क्लार्क ने उम्मीद जताई है कि सबकुछ इसी तरह से चलता रहा तो जायसवाल विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे.

पॉडकास्ट पर भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल टेस्ट मैच में जायसवाल के शतक को लेकर बात करते हुए क्लार्क ने कहा, "जिस तरह से जायसवाल खेलता है, वह कमाल है , मुझे लगता है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है और उसका करियर वैसा ही रहता है जैसा हम सोचते हैं, तो वह एक सुपरस्टार होगा जो काफी कुछ क्रिकेट में हासिल करेगा."

बता दें कि ओवल टेस्ट मैच में जायसवाल ने कमाल की बल्लेबाजी की थी और दूसरी पारी में अहम मौके पर 118 रन बनाकर भारत के लिए जीत की नींव रखी थी. जायसवाल ने दूसरी पारी में तेज अंदाज में बल्लेबाजी कर बैजबॉल के घमंड को तोड़ने का काम किया था. बता दें कि जायसवाल की तेज पारी को देखकर क्लार्क ने ये भी कहा कि, उनकी बल्लेबाजी को देखकर वीरेंद्र सहवाग की याद आती है. (Michael Clarke predicts on Yashasvi Jaiswal)

जायसवाल को लेकर क्लार्क ने आगे कहा, "वह जोखिम भरे शॉट खेलने में पीछे नहीं रहते हैं. वह आक्रामक है, और आपकी टीम के बल्लेबाज़ी के अंदाज़ के लिए इरादे तय करता है. आपको यह स्वीकार करना होगा कि वह कुछ ऐसी पारियां खेलेगा जिन्हें देखकर आप कहेंगे, 'ओह, क्या सुपरस्टार है, क्या कमाल का खिलाड़ी है', जैसा कि दूसरी पारी ओवल में में हुआ था, लेकिन वह कभी-कभार गेंद को छू भी लेगा, कम स्कोर पर गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पर मार देगा या फिर ऐसा पुल शॉट खेलेगा जो सीधा ऊपर जाएगा."

यशस्वी जायसवाल के लिए आगे क्या है? (What's next for Yashasvi Jaiswal?)

टेस्ट सीरीज के बाद, यह बल्लेबाज़ 28 अगस्त से शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी में वेस्ट ज़ोन का प्रतिनिधित्व करेगा. उनके मुंबई और भारतीय टीम के साथी शार्दुल ठाकुर टीम की कप्तानी करेंगे. इसके बाद, सितंबर में एशिया कप का होना है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या जायसवाल को एशिया कप की टीम में मौका मिलता है या नहीं, वहीं, वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ भी भारतीय टीम को अक्टूबर में खेलनी है.