IND vs AUS: रोहित शर्मा-ट्रेविस हेड नहीं, बल्कि यह बल्लेबाज बनाएगा वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन, माइकल क्लार्क की भविष्यवाणी

Michael Clarke Predicts Leading Run-Scorer For India: वनडे सीरीज का पहला मैच यहां रविवार को खेला जाएगा.  उसके बाद अगले दो मैच एडिलेड (23 अक्टूबर) और सिडनी (25 अक्टूबर) में खेले जाएंगे. इसके बाद 29 अक्टूबर से पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज शुरू होगी. 

Michael Clarke on Leading Run-Scorer For India, माइकल क्लार्क की भविष्यवाणी
  • भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा
  • पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क ने वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी की भविष्यवाणी की
  • माइकल क्लार्क ने शुभमन गिल और रोहित शर्मा का नाम नहीं लिया बल्कि विराट कोहली पर विश्वास जताया
Michael Clarke on India vs Australia ODIs: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. वनडे सीरीज के आगाज से पहले पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने भविष्यवाणी की है और उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जो इस वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज होंगे. ऑस्ट्रेलियाई पूर्व कप्तान ने शुभमन गिल और रोहित शर्मा का नाम नहीं लिया है. माइकल क्लार्क को लगता है कि इस वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली बनाने में सफल रहेंगे. 

बियोंड 23 क्रिकेट पॉडकास्ट पर बात करते हुए पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान  माइकल क्लार्क ने कहा, "सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी, मेरी राय में, यह रोहित शर्मा या विराट कोहली में से एक हो सकता है. मुझे बस यही लगता है. अगर यह उनका आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा है, तो वे जीत के साथ जाना चाहेंगे. मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में तीसरे या चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करना ओपनिंग करने से थोड़ा आसान है . रोहित ओपनिंग करेंगे, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली को चुनूंगा".

इस साल मार्च में भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद रोहित और कोहली का यह पहला इंटरनेशनल मैच होने के कारण इस सीरीज को लेकर काफी चर्चा हो रही है.  माना जा रहा है कि यह सीरीज इन दोनों खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर काफी महत्वपूर्ण है.

यह दोनों पहले ही टेस्ट और टी-20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वे कम से कम 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेलना जारी रखना चाहते हैं. इन दोनों खिलाड़ियों को नए कप्तान गिल का समर्थन हासिल है जिनका मानना है कि उनका अनुभव वनडे टीम के लिए काफी मायने रखता है.

Michael Clarke, Australia Vs India 2025, Cricket
