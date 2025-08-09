IND vs ENG: 'वह एक्स-फैक्टर था... 'ये खिलाड़ी होता तो इंग्लैंड में सीरीज जीत जाता भारत, माइकल क्लार्क ने बताया

Michael Clarke on India not playing with Kuldeep Yadav: इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज को भारतीय टीम 2-2 से बराबर करने में सफलता हासिल की. एक टेस्ट मैच ड्रा पर खत्म हुआ था. वहीं, टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में सिराज ने कमाल की गेंदबाजी कर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी. लेकिन दूसरी ओर स्पिनर कुलदीप यादव को एक भी टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिला, जिसको लेकर ऑस्ट्रेलियाई पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने रिएक्ट किया है. कुलदीप यादव को लेकर क्लार्क ने कहा है कि वह भारत के एक्स फैक्टर थे. यदि उन्हें मौका मिलता तो भारतीय टीम के पास टेस्ट सीरीज जीतने का मौका बन सकता था. (Michael Clarke on India X-Factor Kuldeep Yadav)

क्लार्क ने अपने यूट्यूब चैनल बियॉन्ड23 क्रिकेट पॉडकास्ट पर कुलदीप यादव को लेकर बात की और कहा," मुझे नहीं लगता कि कुलदीप यादव को लेकर चर्चा बदलेगी . उन्होंने सीरीज़ में कोई भूमिका नहीं निभाई. मुझे लगता है कि वह इस सीरीज़ में भारत को 20 विकेट लेने में मदद कर सकते थे. लेकिन आप इन दोनों (सुंदर और जडेजा) से श्रे नहीं छीन सकते. बल्ले से, वे असाधारण रहे हैं, गेंद से भी, वे बेजोड़ रहे हैं.इसलिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी उन दो खिलाड़ियों, इन दो स्पिनरों की आलोचना कर सकता है. इस सीरीज़ में उन्होंने जो प्रभाव डाला, उसके लिए वे अपनी जगह के हक़दार थे, उन्होंने इसे दोनों हाथों से हासिल किया."

लंदन में खेले गए मुकाबले की बात करें, तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 224 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 247 रन बनाते हुए 23 रन की मामूली बढ़त हासिल की. टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 396 रन बनाते हुए इंग्लैंड को जीत के लिए 374 रन का टारगेट दिया, लेकिन इसके जवाब में मेजबान टीम 367 रन पर सिमट गई.

इंग्लैंड ने सीरीज का पहला मैच पांच विकेट से अपने नाम किया था, जिसके बाद टीम इंडिया ने 336 रन से दूसरा टेस्ट जीता. इंग्लैंड ने इस बराबरी को खत्म करते हुए तीसरा टेस्ट 22 रन से जीता, जबकि चौथा मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ. ऐसे में पांचवां मैच निर्णायक बन चुका था, जिसे भारत ने अपने नाम करते हुए सीरीज में बराबरी कर ली.