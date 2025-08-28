संगीता बिजलानी की 10 तस्वीरें, सलमान को था ऐश-कैट से भी ज्यादा प्यार, 5वीं भाईजान भी नहीं कर पाएंगे इग्नोर

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की कई गर्लफ्रेंड रही हैं, जिसमें एक नाम संगीता बिजलानी का भी है. संगीता और सलमान खान के खूब चर्चे हुए थे, लेकिन शादी के कार्ड छपने के बाद भी दोनों की शादी नहीं हो पाई. हालांकि दोनों आज भी दोस्त हैं. सलमान आज भी संगीता के बर्थडे सेलिब्रेशन में जाते हैं और संगीता भी भाईजान के घर में होने वाले तकरीबन सभी फंक्शन में दिखती हैं. संगीता दिखने में बेहद खूबसूरत हैं और उनकी इस खूबसूरती पर कई लोग मर-मिटते हैं. संगीता ने सलमान खान से रिश्ता टूटने के बाद टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर से शादी रचा ली थी. आज संगीता 65 साल की हैं और खूबसूरती में आज भी उनका कोई जवाब नहीं है.

संगीता का जन्म 9 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ था और वह सलमान खान से उम्र में 6 साल बड़ी हैं.

सलमान खान से अलग होने के बाद संगीता ने क्रिकेट टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से शादी (1996) रचाई थी.

लेकिन संगीता और मोहम्मद अजहरुद्दीन की यह शादी बस 14 साल चली और साल 2010 में वे अलग हो गए.

इस शादी से संगीता को कोई बच्चा नहीं हुआ था. उन्होंने अजहरुद्दीन की पहली शादी से हुए बच्चों को संभाला था.

संगीता पिछले 15 सालों से सिंगल लाइफ जी रही हैं. उनके पास ना तो आज पार्टनर है और ना ही बच्चे.

एक समय था जब सलमान खान के साथ उनकी शादी के कार्ड तक छप गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश शादी नहीं हो पाई.

संगीता के फिल्मी वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े सुपरस्टार संग काम किया है.

संगीता की बड़ी फिल्मों में त्रिदेव, हातिम ताई, योद्धा, कातिल, जुर्म और तहकीकात शामिल हैं.

उन्हें आखिरी बार फिल्म एबीसीडी (1997) में देखा गया था. इसके बाद से वह फिल्मी पर्दे से दूर हैं.

आपको याद हो पॉपुलर टीवी एड विको टरमरिक आयुर्वेदिक स्किन क्रीम में वह ही लीड एक्ट्रेस थीं.



