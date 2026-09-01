कौन है गोरखपुर के विजय यादव, दोनों हाथों से करते हैं गेंदबाजी, UP T20 लीग में मचाया तहलका

UP T20 League, Who is Vijay Yadav: एक हाथ से स्पिन गेंदबाजी करना काफी मुश्किल है. लेकि एक विजय यादव हैं, जो दोनों हाथों के साथ ऐसा कर सकते हैं. 24 साल के काशी रुद्रस के ऑलराउंडर दाएं हाथ और बाएं हाथ की स्पिन के बीच स्विच करने की अपनी दुर्लभ क्षमता के कारण यूपी टी20 लीग में अपना नाम कमा रहा है. अब उनका अगला लक्ष्य आईपीएल है. यादव ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा, "मेरा बेंचमार्क यह है कि मैं अगले एक या दो सालों में जितनी जल्दी हो सके आईपीएल खेलने की कोशिश करुंगा. मैं इसके लिए कड़ी मेहनत करता हूं, चाहे वह गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या क्षेत्ररक्षण हो. " यादव ने PTI बताया कि उन्होंने पहले मुंबई इंडियंस के साथ ट्रायल दिए हैं, और सनराइजर्स हैदराबाद ने भी पिछले साल उन्हें ट्रायल के लिए बुलाया था.

विजय यादव कौन हैं?

यादव उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले 24 साल के क्रिकेटर हैं. उनके पिता पुलिस सब-इंस्पेक्टर हैं और माँ हाउसवाइफ हैं। 2011 में भारत को वर्ल्ड कप जीतते हुए देखने के बाद क्रिकेट में उनकी दिलचस्पी बढ़ी और अगले ही साल उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया. UP T20 लीग में मौका मिलने से पहले उन्होंने अंडर-19 और अंडर-23 लेवल पर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया. यादव ने अपने शुरुआती दो सीजन गोरखपुर लायंस के साथ बिताए, जिसके बाद मौजूदा चैंपियन काशी रुद्रास ने 2026 सीज़न से पहले उन्हें 5.2 लाख रुपये में साइन किया. लेकिन उनके हाथ में गेंद आते ही पता चल जाता है कि वह दूसरों से अलग क्यों हैं.

दोनों हाथों से गेंदबाजी कर सकते हैं.

यादव पहले राइट-आर्म स्पिन गेंदबाजी करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने दाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ एक और हथियार के तौर पर लेफ्ट-आर्म गेंदबाजी भी सीखी. वह दाएं हाथ के निचले क्रम के बल्लेबाज भी हैं और उन्हें ज़ोरदार शॉट लगाना पसंद है.

विराट कोहली उनके प्रेरणास्रोत हैं

यादव विराट कोहली को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणाओं में से एक मानते हैं; उन्हें मैदान पर भारत के पूर्व कप्तान का समर्पण और आक्रामक रवैया बहुत पसंद है. उन्हें रिंकू सिंह से भी प्रोत्साहन मिला है. UP T20 लीग में उनकी गेंदबाजी का सामना करने के बाद रिंकू ने उनकी तारीफ की और उन्हें कड़ी मेहनत जारी रखने के लिए कहा. फिलहाल, यादव का ध्यान UP T20 लीग का इस्तेमाल करके अगले लेवल तक पहुंचने पर है. वह पहले ही IPL फ्रेंचाइजी के साथ ट्रायल दे चुके हैं. उनका लक्ष्य अगले दो सालों में बड़ा मौका हासिल करना है.

यूपी टी-20 लीग में धमाका

विजय यादव ने यूपी टी-20 लीग में अबतक 9 मैच में 12 विकेट लेने में सफल रहे हैं. उनकी गेंदबाजी का असर टूर्नामेंट में लगातार दिखा है. उम्मीद है कि इस अनोखे टैलेंट को जल्द से जल्द आईपीएल में भी खेलने का मौका मिलेगा.

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