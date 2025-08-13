गिल-सूर्या नहीं, मैथ्यू हेडन की बेटी ने विश्व क्रिकेट के इस खिलाड़ी को बताया अपना पसंदीदा क्रिकेटर

Matthew Hayden Daughter Grace Hayden on His Favorite Male Cricketer: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज़ मैथ्यू हेडन की बेटी ग्रेस हेडन ने भारतीय स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली को अपना पसंदीदा पुरुष क्रिकेटर बताया है. क्रिकेट के मैदान पर कोहली की आक्रामक शैली, निरंतर प्रदर्शन और जीत की भूख ने दुनिया भर के प्रशंसकों को प्रभावित किया है, और अब ऑस्ट्रेलिया से भी उनकी फैन लिस्ट में एक खास नाम जुड़ गया है. ग्रेस हेडन के इस बयान से एक बार फिर साबित होता है कि कोहली का क्रेज केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में फैला हुआ है. कोहली को अक्सर उनकी फिटनेस, बल्लेबाजी तकनीक और बड़े मैचों में मैच-विनिंग पारियों के लिए सराहा जाता है. मैथ्यू हेडन खुद भी कोहली की खेल भावना और मेहनत के कई बार प्रशंसा कर चुके हैं.

मई में, विराट ने भारत के इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट मैचों से संन्यास की घोषणा करके क्रिकेट जगत में भारी सदमे और शोक की लहर दौड़ा दी थी. इस दौरे से टीम का आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 अभियान शुरू हुआ था.

19 अक्टूबर से भारत तीन वनडे और पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगा. प्रशंसक 19 अक्टूबर से पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में 'किंग' को फिर से एक्शन में देख सकते हैं, जिसके बाद एडिलेड (23 अक्टूबर) और सिडनी (25 अक्टूबर) में दो और मैच होने हैं.

विराट और उनसे ज़्यादा, उनके प्रशंसक उम्मीद कर रहे होंगे कि वह ऑस्ट्रेलिया के वनडे दौरे पर ढेरों रन बनाएं. देश में वनडे में उनका रिकॉर्ड शानदार है, उन्होंने 29 मैचों और पारियों में 51.03 की औसत से 1,327 रन बनाए हैं, जिसमें पांच शतक और छह अर्धशतक शामिल हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 133 रन है. गौरतलब है कि अपने पिछले वनडे मैच में, उन्होंने मार्च में भारत के लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, जहां उन्होंने पांच पारियों में 54.50 की औसत से 218 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल था. इस साल सात वनडे मैचों में, वह शानदार फॉर्म में हैं और सात पारियों में 45.83 की औसत से 275 रन बना चुके हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं.

अपने सबसे हालिया क्रिकेट मैच में, उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) खिताब के लिए 18 साल के इंतज़ार को खत्म किया और 15 मैचों में आठ अर्धशतकों के साथ 657 रन बनाकर टीम के लिए शीर्ष स्कोरर रहे. 302 वनडे मैचों में, उन्होंने 290 पारियों में 57.88 की औसत से 14,181 रन बनाए हैं, जिसमें 51 शतक और 74 अर्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 183 रन है. वह इस प्रारूप में तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. पूरे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, उन्होंने 52.27 की औसत से 27,599 रन बनाए हैं, जिसमें 82 शतक और 143 अर्धशतक शामिल हैं.

नवंबर से दिसंबर तक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर तीन और एकदिवसीय मैच होने हैं, ऐसे में प्रशंसकों को उम्मीद होगी कि वह कुछ बड़े स्कोर बनाएंगे, क्योंकि इससे उन्हें 15,000 एकदिवसीय रन और 28,000 अंतरराष्ट्रीय रन के आंकड़े को छूने में मदद मिल सकती है.