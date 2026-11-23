पिछले साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने की नीति अपनाई हुई है. और यह सिलसिला अभी भी जारी है. रविवार को दोहा में खेले जा रहे राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भारत ने इस "परंपरा" को जारी रखा, तो मामले ने तूल पकड़ लिया. इसको लेकर चर्चा इस स्तर तक पहुंच गई है कि क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था मेरिलोन क्रिकेट क्लब (MCC) ने भी इस पर अब बयान जारी किया है. एमसीसी ने कहा है कि वह पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ पारंपरिक हाथ मिलाने से बचने के भारत के फ़ैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा.

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MCC के क्रिकेट प्रमुख फ़्रेज़र स्टीवर्ट ने रविवार को कहा, 'हालांकि MCC क्रिकेट के नियमों के लिए ज़िम्मेदार है, लेकिन हाथ मिलाना इन नियमों के दायरे में नहीं आता. स्टीवर्ट ने कहा कि इस मामले में ऐसे मुद्दे शामिल हैं जो संगठन के अधिकार क्षेत्र से परे हैं और इसका ध्यान मैदान पर खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों के बीच सम्मान सुनिश्चित करने पर बना हुआ है.' स्टीवर्ट ने कहा, 'ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जो क्रिकेट से परे होती हैं और भू-राजनीतिक स्थितियों पर बात करने के लिए मेरे स्तर से ऊपर के स्तर से आती हैं. हम जिस चीज़ को नियंत्रित कर सकते हैं, वह यह है कि मैदान पर खिलाड़ी एक-दूसरे का सम्मान करें, वे अंपायरों का, अंपायरों के अधिकार का और खेल का सम्मान करें.' स्टीवर्ट ने कहा कि वे चाहेंगे कि यह चलन सामान्य स्थिति में लौट आए, लेकिन उन्होंने माना कि व्यापक राजनीतिक मुद्दों से जुड़े फ़ैसले पर MCC का बहुत कम नियंत्रण है

एशिया कप से शुरू हुआ था सिलसिला

यह अनौपचारिक बहिष्कार 2025 पुरुष एशिया कप के दौरान शुरू हुआ था, जो पहलगाम आतंकी हमले के कुछ हफ़्ते बाद आयोजित किया गया था। तब से यह चलन पुरुष और महिला क्रिकेट, विभिन्न आयु वर्गों और टूर्नामेंटों में फैल चुका है। रविवार को भारत ए और पाकिस्तान ए के बीच राइजिंग स्टार्स एशिया कप मैच के बाद भी दोनों टीमों ने हाथ नहीं मिलाए, जिसे पाकिस्तान ए ने 48 रन से जीता था।

उन्होंने कहा, 'हम यही नियंत्रित कर सकते हैं. अगर हाथ मिलाने को लेकर ऊपर से फ़रमान आ रहे हैं, तो यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे MCC नियंत्रित कर सके. हम चाहेंगे कि ऐसा हो लेकिन हम समझते हैं कि इसमें बड़े मुद्दे जुड़े हैं और यह ऐसी किसी भी चीज़ से परे है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं.' स्टीवर्ट ने सैंडपेपरगेट विवाद पर भी बात की, जो उस्मान ख़्वाजा, चैड सेयर्स और कैमरन बैनक्रॉफ़्ट के नए खुलासों के बाद फिर से सुर्ख़ियों में आ गया है.

'बॉल टैंपरिंग पर कोई टिप्पणी नहीं'

उन्होंने कहा, 'MCC 2018 की बॉल-टैम्परिंग घटना के दावों या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जांच पर टिप्पणी नहीं करेगा. हालांकि, स्टीवर्ट ने स्पष्ट किया कि गेंद पर सैंडपेपर का इस्तेमाल करना क्रिकेट के नियमों का उल्लंघन था. स्टीवर्ट ने कहा, 'मुझे लगता है कि इस पर मेरी राय यह होगी कि जहाx तक क्रिकेट के नियमों का सवाल है, गेंद पर सैंडपेपर का इस्तेमाल करना नियम का स्पष्ट उल्लंघन है. मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस बात पर संदेह है कि ऐसा हुआ था. क्या होता है और किसे क्या पता था और आठ साल बाद आगे के आरोप लगाना, यह वास्तव में ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर MCC टिप्पणी करे.'