पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का हाल दुनिया को पता है. अपने ही देश के असीम मुनीर ने उनका पंगा हुआ और आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं. अब लग रहा है कि जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम -फजल (JUI-F) चीफ मौलाना फजलुर रहमान का भी यही हाल होने वाला है. मौलाना कई बार सरेआम अपने भाषणों के जरिए मुनीर की ऐसी-तैसी कर चुके हैं.

ऐसा क्या हो गया

पता चला है कि पुलिस और फेडरल कांस्टेबुलरी के उन जवानों को हटा लिया गया है, जिन्हें JUI-F प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था. पुलिस और पार्टी सूत्रों ने गुरुवार को 'डॉन' को बताया कि इस्लामाबाद और डेरा इस्माइल खान में उनके आवासों पर तैनात इन सुरक्षाकर्मियों को वापस बुला लिया गया है. JUI-F के प्रवक्ता असलम गौरी ने 'डॉन' से बातचीत में इस बात की पुष्टि की और बताया कि मौलाना के साथ तैनात फेडरल कांस्टेबुलरी और पुलिस के जवानों को वापस बुला लिया गया है.

उनके अनुसार, बुधवार शाम को डेरा इस्माइल खान और इस्लामाबाद स्थित मौलाना के घरों से फेडरल कांस्टेबुलरी और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जवानों को एक साथ हटा लिया गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस्लामाबाद में मौलाना के घर को कुछ समय के लिए राजधानी पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था, और सुरक्षाकर्मियों ने वहां आने वाले कुछ लोगों को परेशान भी किया. उन्होंने यह भी दावा किया कि इस्लामाबाद में पार्टी के केंद्रीय सचिवालय को भी पुलिस ने "घेरे" में ले लिया था. हालांकि, इस्लामाबाद पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि केवल एक पुलिस गार्ड को वापस बुलाया गया है.

परिवार के साथ क्या हुआ

इस बीच, खैबर पख्तूनख्वा (KP) के JUI-F नेताओं ने आरोप लगाया कि JUI-F प्रमुख और उनके परिवार के सदस्यों (जिनमें उनके बेटे असद महमूद और भाई मौलाना अताउर रहमान शामिल हैं) की सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षाकर्मियों को भी हटा लिया गया है. उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा कर्मियों को पुलिस लाइंस वापस लौटने का निर्देश दिया गया था, और उनमें से कुछ को तो अपनी पोस्ट “15 मिनट के भीतर” छोड़ने के लिए भी कहा गया था. हालाँकि, अधिकारियों की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

विपक्षी नेताओं ने जताई चिंता

इस बीच, नेशनल असेंबली और सीनेट में विपक्ष के नेताओं महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने JUI-F प्रमुख की सुरक्षा हटाए जाने की खबरों पर चिंता जताई है. उन्होंने JUI-F नेताओं की जान को खतरा देखते हुए, उनकी सुरक्षा बहाल करने की मांग की है.इसके अलावा, इस्लामाबाद पुलिस ने JUI-F के दो नेताओं और 200 से अधिक अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह मामला 'एंटी-टेररिज्म एक्ट', 'पाकिस्तान पीनल कोड' और 'पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट, 2024' की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है. आरोप है कि 7 नवंबर को सेक्टर I-9/4 में फारूक-ए-आजम मस्जिद के बाहर इन लोगों ने सड़क जाम कर दी थी. प्रशासन ने पार्टी नेताओं से उस कार्यक्रम को रद्द करने के लिए कहा था, जिसे उन्होंने बिना NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लिए आयोजित किया था.

FIR में नामजद लोगों में JUI-F के मुफ्ती अबरार और मौलाना इफ्तिखार हुसैन शामिल हैं. FIR के अनुसार, इस्लामाबाद में धारा 144 लागू होने के बावजूद यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इसमें कहा गया है कि जब वहां मौजूद लोगों को बताया गया कि यह सभा गैर-कानूनी है, तो JUI-F नेता भड़क गए. उन्होंने 200 से 250 कार्यकर्ताओं को उकसाया और कार्यक्रम रोकने से इनकार कर दिया. आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने पुलिस दल पर हमला किया, पुलिसकर्मियों पर पथराव किया और एक पुलिस वाहन को नुकसान पहुँचाया. उन्होंने रास्ते में रुकावटें डालकर सड़क जाम कर दी, जिससे स्थानीय निवासी अपने घरों (फ्लैटों) में ही फंस गए और इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस्लामाबाद की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने इस मामले के संबंध में मुफ्ती अबरार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया है.

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