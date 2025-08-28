विज्ञापन
विशेष लिंक

मार्क वुड ने वर्तमान क्रिकेट से चुने दुनिया के 5 सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जिनके खिलाफ गेंदबाजी की

Mark Wood on toughest Batters: मार्क वुड हाल के सालों में सबसे तेज गेंदबाजों में से एक हैं जो लगातार 145 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं..

Read Time: 3 mins
Share
मार्क वुड ने वर्तमान क्रिकेट से चुने दुनिया के 5 सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जिनके खिलाफ गेंदबाजी की
Mark Wood Picks Top 5 toughest Batters in World cricket
  • मार्क वुड ने रोहित शर्मा को सबसे कठिन बल्लेबाज बताया है जिनके खिलाफ गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण रहता है
  • मार्क वुड ने कोहली को दूसरे नंबर पर रखा और उन्हें एक अविश्वसनीय प्रतिस्पर्धी बताया है.
  • ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को तीसरे स्थान पर चुना गया है जो गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण रहे हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Mark Wood on Top 5 toughest Batters: इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज मार्क वुड (Mark Wood) ने ऐसे पांच बल्लेबाजों के बारे में बात की है जिसके खिलाफ गेंदबाजी करना उन्हें एक चुनौती लगती रही है. स्टीक टू क्रिकेट के पॉडकास्ट पर बात करते हुए मार्क वुड ने दुनिया के सबसे मुश्किल बल्लेबाजों के लेकर बात की. मार्क वुड ने सबसे मुश्किल बल्लेबाजों में सबसे पहले नंबर पर भारत के दिग्गज रोहित शर्मा को रखा है. वहीं दूसरे नंबर पर इंग्लैंड गेंदबाज ने विराट कोहली को सबसे मुश्किल बल्लेबाज के तौर पर चुना है जिनके खिलाफ उन्होंने गेंदबाजी की है. तीसरे नंबर पर मार्क वुड ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ का नाम लिया है. चौथे नंबर पर मार्क वुड ने ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और पांचवें नंबर पर ऋषभ पंत का चुनाव किया है. 

रोहित को गेंदबाजी करना सबसे मुश्किल

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड का कहना है कि उन्होंने अब तक अपने करियर में जिन भारतीय खिलाड़ियों को गेंदबाजी की है, उनमें रोहित शर्मा को गेंदबाजी करना सबसे मुश्किल है क्योंकि जब वह लय में होते हैं तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है. पॉडकास्ट पर बात करते हुए वुड ने बताया कि भारत के खिलाफ खेलते हुए उन्हें किन बल्लेबाजों का सामना करने में सबसे मुश्किल हुई. वुड ने कहा, ‘‘अपने करियर के अलग अलग चरण के हिसाब से मैं रोहित शर्मा को चुनूंगा. उन्हें गेंदबाजी करना मुश्किल इसलिए हैं क्योंकि शॉर्ट गेंदबाजी करते हुए आपको लगता है कि उन्हें आउट करने का मौका है लेकिन अगर वह उस दिन फॉर्म में हैं तो वह धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं. ' वुड ने कहा, ‘‘इसलिए उन्हें गेंदबाजी करना मुश्किल थे. मुझे हमेशा लगता था कि ‘उनका बल्ला बस चौड़ा होता जा रहा है. ''

वुड ने अपने टॉप 5 मुश्किल बल्लेबाजों में भारत के तीन बल्लेबाजों का चुनव किया है. वुड ने किंग कोहली और पंत को भी खतरानक बल्लेबाज करार दिया है. वुड हाल के सालों में सबसे तेज गेंदबाजों में से एक हैं जो लगातार 145 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं.. उन्होंने विराट कोहली और ऋषभ पंत को भी कड़ा प्रतिस्पर्धी बताया है. 

कोहली को लेकर क्या बोले मार्क वुड 

उन्होंने कहा, ‘‘निश्चित रूप से कोहली अविश्वसनीय प्रतिस्पर्धी हैं.  ऐसे खिलाड़ी जिनके बारे में मुझे लगता था कि चौथे और पाचवें स्टंप उनकी कमजोरी हैं लेकिन जब भी मैंने उन्हें इस लाइन पर गेंदबाजी की तो वह कभी भी चूके नहीं.  इसलिए उन्हें गेंदबाजी करना मुश्किल था. 

पंत की नजर बड़ी तेज है 

वुड ने पंत को लेकर कहा,  ‘‘मुझे लगता है कि वह संयम बनाए रखता है. वह इतना अप्रत्याशित हो सकता है कि अगर आप हमेशा एक जैसी गेंदबाजी करते रहते हैं तो उसकी नजर बहुत तेज है और वह इच्छानुसार हिट करता है. इसलिए उसे गेंदबाजी करते हुए आपको धीमी गेंद, ऊंची बाउंसर या फिर तेज यॉर्कर सभी को आजमाना चाहिए. ''

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mark Andrew Wood, Cricket, Virat Kohli, Rohit Gurunath Sharma, Rishabh Rajendra Pant, Steven Peter Devereux Smith, Mitchell Ross Marsh
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com