मारिजान कैप का वर्ल्ड रिकॉर्ड, सेमीफाइनल में खोला पंजा, झूलन गोस्वामी को इस बड़ी रिकॉर्ड लिस्ट में पछाड़ा

गुवाहाटी के बसपारा क्रिकेट स्टेडियम में हो रहे आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप मुकाबले में मारिजान कैप ने इतिहास रच दिया है. मारिजान कैप अब महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं.

गुवाहाटी के बसपारा क्रिकेट स्टेडियम में हो रहे आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप मुकाबले में मारिजान कैप ने इतिहास रच दिया है. मारिजान कैप अब महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं. दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर को भारतीय पूर्व दिग्गज को पीछे छोड़ने के लिए पांच विकेट की जरूरत थी और उन्होंने सेमीफाइनल में पंजा खोल यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया.  झूलन गोस्वामी ने वर्ल्ड कप में 43 विकेट झटके थे, जबकि अब  मारिजान कैप के नाम 44 विकेट हो चुके हैं.

