W,W,W,W,W: मार्को जानसेन की तबाही में तहस-नहस हो गई हुई पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम, क्या खूब नचाया

गेबेरहा टेस्ट की पहली पारी में मार्को जानसेन ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को जिस तरीके से नचाया है. उसकी चारों तरफ सराहना हो रही है. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से पहली पारी 425/9 रनों पर घोषित किए जाने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आई तो सबकी निगाहें उनके स्टार बल्लेबाजों पर टिकी हुई थी. मगर मैच के दौरान मार्को जानसेन के सामने उनकी एक न चली. अफ्रीकी ऑलराउंडर ने अपनी टीम की तरफ से कुल 11 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 3.00 की इकोनॉमी से केवल 33 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक पांच सफलता प्राप्त की. उनके शिकार ट्रेविस हेड (14), स्कॉट बोलैंड (02), मैट रेनशॉ (12), एलेक्स कैरी (00) और ब्यू वेबस्टर (13) बने.

99 रनों पर ऑल आउट हो गई पूरी टीम

हाल यह रहा कि अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 99 रनों पर ही सिमट गई. मुकाबले के दौरान केवल पांच बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा छू पाए. जिसमें ट्रेविस हेड (14), मार्नस लाबुशेन (14), स्टीव स्मिथ (28), मैट रेनशॉ (12) और ब्यू वेबस्टर (13) का नाम शामिल है. बाकी के बल्लेबाज सिंगल डिजिट में ही आउट हुए. सिंगल डिजिट में जो खिलाड़ी पवेलियन लौटे वो खिलाड़ी निक मैडिनसन (00), स्कॉट बोलैंड (02), एलेक्स कैरी (00), कैप्टन पैट कमिंस (07) और मिचेल स्टार्क (01) का नाम शामिल है. जोश हेजलवुड तीन गेंद में दो रन बनाकर नाबाद रहे.

कगिसो रबाडा और वियान मुल्डर ने भी बिखेरी चमक

पहली पारी में केवल मार्को जानसेन का ही कहर देखने को नहीं मिला. उनके अलावा कगिसो रबाडा और वियान मुल्डर ने भी खूब चमक बिखेरी. रबाडा के शिकार निक मैडिनसन और मिचेल स्टार्क बने. वहीं मुल्डर ने स्टीव स्मिथ और कप्तान पैट कमिंस को पवेलियन का रास्ता दिखाया. एनरिक नॉर्टजे ने एक विकेट चटकाया.

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