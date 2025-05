अनुष्का शर्मा के बगल में बैठी कौन है ये महिला? RCB के सभी मैचों में आती है नजर

Who is Malvika Nayak? आईपीएल 2025 के करीब सभी मुकाबलों में अनुष्का शर्मा को मैदान में अपने पति विराट कोहली का हौसला अफजाई करते हुए पाया गया है. हालांकि, स्टैंड में उन्हें अकेले नहीं देखा गया है. यहां वह एक महिला के साथ हमेशा नजर आती हैं, जो न चाहते हुए भी सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं. लोग जानने को बेकरार हैं कि आखिर ये महिला है कौन? जो हमेशा अनुष्का शर्मा के बगल में बैठे हुए नजर आती है. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अनुष्का शर्मा के बगल में बैठी नजर आ रही महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी बेस्ट फ्रेंड मालविका नायक हैं. अनुष्का और मालविका की दोस्ती काफी गहरी है. वह अक्सर मैच का लुत्फ उठाने साथ जाती हैं. यही नहीं कई बार मालविका विराट और अनुष्का को एक साथ अन्य जगहों पर भी देखा गया है.

