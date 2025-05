VIDEO: इस बार नहीं जीती RCB तो महिला अपने पति को देगी तलाक, जानें लोगों ने क्या कहा

Woman Vows To Divorce Husband If RCB Does Not Win Final: आखिरकार सालों बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम एक बार फिर अपने विरोधी टीमों को शिकस्त देते हुए फाइनल में प्रवेश कर गई है. 18वें सीजन का पहला क्वालीफायर मुकाबला बीते कल (29 मई 2025) पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चंडीगढ़ में खेला गया. जहां आरसीबी की टीम 10 ओवर शेष रहते हुए आठ विकेट से जीत हासिल करने में कामयाब रही. जिसके साथ ही वह आईपीएल 2025 के फाइनल में भी प्रवेश कर गई. मैच के दौरान एक बेहद ही हास्यास्पद चीज देखने को मिली. स्टैंड में मौजूद एक महिला को अपने हाथ में पोस्टर लिए हुए देखा गया. जिसपर लिखा हुआ था 'आरसीबी अगर फाइनल नहीं जीती तो मैं अपने पति को तलाक दे दूंगी.'

पोस्टर के साथ महिला की यह तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है. लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

@Fallen___one नाम के क्रिकेट प्रेमी ने लिखा है, 'आशा करता हूं कि यह एक मजाक है.'

Hope it's a joke — FALLEN1 🇮🇳 🫡 (@Fallen___one) May 29, 2025

@Deepti0001 की महिला फैन ने लिखा है, 'अब मैं चाहती हूं आरसीबी हारे.'

Ab mai cahti hu RCB hare 😩 — Deepti (@Deepti0001) May 29, 2025

@insaan_logic नाम के शख्स ने लिखा है, 'अब जानना ये दिलचस्प होगा कि क्या इनका पति भी आरसीबी की जीत चाहता है.'

Ab interesting ye janna hoga ki kya inka pati bhi RCB ki jeet chahta hai 😀🤭😀 — Raja ji 🤹🌉 (@insaan_logic) May 29, 2025

बता दें यह पहली दफा नहीं है जब आरसीबी की टीम बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंची है. वह पहले भी कई बार फाइनल तक का सफर तय कर चुकी है. मगर उसे हर बार नाकामयाबी ही हाथ लगी है. मगर इस बार फैंस को उम्मीद है कि टीम इतिहास रचेगी और पहली बार प्रतिष्ठित खिताब पर कब्जा जमाएगी.

