RBI Circular on coins acceptance: आप शाम को सब्‍जी लेने मार्केट जाते हैं, 233 रुपये की सब्‍जी लेते हैं, दुकानदार को 200 रुपये का एक नोट, 20 और 10 रुपये का एक-एक नोट और साथ में 1 और 2 रुपये का सिक्‍का पकड़ाते हैं. सब्‍जीवाला 230 रुपये तो रख लेता है, लेकिन एक और दो रुपये का सिक्‍का लौटा देता है. कहता है- साब जी, दूसरा सिक्‍का दे दीजिए, ये नहीं चलेंगे. आपको आश्‍चर्य होता है, लेकिन गलती उसकी नहीं है. पूछने पर वो बताता है कि उसे बगल वाले दुकानदार ने बताया. गलती उसकी भी नहीं है.

देश के अलग-अलग शहरों में अलग-अलग हिस्‍सों में लोगों के बीच सिक्‍कों को लेकर अक्‍सर अफवाह फैलती रही है. दो रुपये का ये वाला सिक्‍का नहीं चलेगा, 1 रुपये का छोटा सिक्‍का नकली है, 50 पैसे का सिक्‍का तो बंद ही हो गया... वगैरह-वगैरह. केंद्रीय बैंक RBI के एक मैसेज ने सिक्‍कों को लेकर चल रही ऐसी तमाम कन्फ्यूजन दूर कर दी है.

सिक्‍कों पर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन दूर

रिजर्व बैंक अक्‍सर ग्राहकों को अलग-अलग मुद्दों पर जागरूक करता रहता है. कभी नोटिफिकेशन या सर्कुलर जारी कर तो कभी सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म्स पर RBI विभिन्‍न विषयों पर जागरूकता संदेश जारी करता रहता है. असली-नकली नोटों को लेकर भी और सिक्‍कों को लेकर भी केंद्रीय बैंक लोगों की जानकारी बढ़ाता रहता है. अब इसने व्‍हॉट्सऐप के जरिये सिक्‍कों पर सलाह जारी की है. RBI ने कहा है कि सिक्‍कों को लेकर जो भी भ्रामक जानकारियां हैं या अफवाहें हैं, उन पर भरोसा न करें.

अलग-अलग डिजाइन पर किसी भ्रम में न रहें

रिजर्व बैंक ने सिक्कों के प्रचलन, डिजाइन और लीगल टेंडर को लेकर संदेश जारी किया है. RBI ने मैसेज में कहा है, 'क्या आप अलग-अलग डिजाइन वाले सिक्कों को लेकर उलझन में हैं?' केंद्रीय बैंक ने स्‍पष्‍ट किया है कि एक ही मूल्यवर्ग के सिक्कों के अलग-अलग डिजाइन होते हैं और उस डिजाइन के साथ भी वे चलन में रहते हैं. RBI ने कहा कि 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये या 20 रुपये के सभी सिक्के वैध मुद्रा (Valid Currency) हैं और लंबे समय तक प्रचलन में रहते हैं.