IND vs NZ, 2nd ODI: मिचेल के तूफान में उड़ी टीम इंडिया, न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में भारत को हराया

New Zealand Beat India In 2nd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 14 जनवरी को राजकोट में खेला गया. जहां न्यूजीलैंड की टीम 15 गेंद शेष रहते सात विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के हीरो चौथे क्रम के अनुभवी बल्लेबाज डेरिल मिचेल रहे. जिन्होंने 117 गेंदों में 111.96 की स्ट्राइक रेट से 131 रनों की शतकीय पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाकर ही वापिस लौटे. उनके अलावा तीसरे क्रम के बल्लेबाज विल यंग ने 98 गेंदों में 87 रनों का योगदान दिया. दूसरे वनडे मुकाबले में मिली जीत के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है. आखिरी वनडे में अब जिस टीम को जीत मिलेगी उसका सीरीज पर कब्जा होगा.

हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव को मिली सफलता

भारत की तरफ से दूसरे वनडे में कुल तीन गेंद गेंदबाज विकेट चटकाने में कामयाब रहे. जिसमें हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव का नाम शामिल है. राणा ने डेवोन कॉनवे (16), कृष्णा ने हेनरी निकोल्स (10) और कुलदीप ने विल यंग (87) को अपना शिकार बनाया.

284/7 रन बनाने में कामयाब हुई थी टीम इंडिया

इससे पहले राजकोट में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 50 ओवरों में 284/7 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पांचवें क्रम के बल्लेबाज केएल राहुल सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 92 गेंदों में 112 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली. उनके अलावा कैप्टन शुभमन गिल ने 56 रनों का योगदान दिया. बाकी के अन्य बल्लेबाज कीवी गेंदबाजों के सामने रनों के लिए हमेशा जुझते हुए ही नजर आए.

क्रिस्टियन क्लार्क ने चटकाए तीन विकेट

न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क रहे. जिन्होंने दूसरे वनडे में कुल आठ ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 56 रन खर्च करते हुए तीन विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके अलावा काइल जैमीसन, जैक फाउलकेस, जेडन लेनोक्स और माइकल ब्रेसवेल को क्रमशः एक-एक सफलता हाथ लगी.

