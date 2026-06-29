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'दुनिया को दिखाना चाहते थे' भारत के खिलाफ ऐतिहासिक सीरीज जीत के बाद कप्तान टकर का बड़ा बयान

आयरलैंड के कप्तान लोकर्न टकर ने कहा है कि वह और उनकी टीम दुनिया को दिखाना चाहती थी कि शुक्रवार की जीत कोई तुक्का नहीं थी बल्कि वह फिर से ऐसा कर सकते हैं.

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'दुनिया को दिखाना चाहते थे' भारत के खिलाफ ऐतिहासिक सीरीज जीत के बाद कप्तान टकर का बड़ा बयान
Lorcan Tucker said show the world that that wasn’t a one-off

आयरलैंड के कप्तान लोर्कन टकर ने मौजूदा टी20 विश्व चैंपियन भारत के खिलाफ 2-0 से ऐतिहासिक टी20 सीरीज जीतने के बाद अपनी टीम की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि उन्हें अब भी इस उपलब्धि पर यकीन नहीं हो रहा है और खिलाड़ियों ने साबित कर दिया कि पहली जीत कोई संयोग नहीं थी और वह दुनिया को दिखाना चाहते थे कि यह दोबारा हासिल किया जा सकता है. 

रविवार को बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में भारत ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला लिया था. आयरलैंड ने पहले 20 ओवर में बल्लेबाजी करते हुए 154 रन बनाए थे. इसके जवाब में भारतीय टीम 153 रन बना पाई और एक रन से मैच हार गई.  दूसरे टी20 मुकाबले में तेज गेंदबाज जय मूंद्रा और मैथ्यू हॉलर्ड ने तीन-तीन विकेट लेकर भारत की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. पहले मैच में 34 रन से जीत दर्ज करने के बाद आयरलैंड ने दूसरा मुकाबला भी एक रन से जीतकर इतिहास रच दिया.

'दुनिया को दिखाना चाहते थे'

मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेंजेंटेशन में टकर ने कहा,"मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन यह बिल्कुल अविश्वसनीय है. पहले मैच के बाद मैंने खिलाड़ियों से कहा था कि दुनिया को दिखाना होगा कि वह जीत सिर्फ एक बार की बात नहीं थी, बल्कि हम दोबारा भी ऐसा कर सकते हैं. आज हमने यह साबित कर दिया." 

उन्होंने बताया कि पहले मैच की बड़ी जीत के बाद टीम को भावनाओं में बहने के बजाय दोबारा जमीन पर लौटकर तैयारी करने की जरूरत थी. टकर ने कहा,"पहले मैच के बाद हम सभी बेहद उत्साहित थे, लेकिन मैंने खिलाड़ियों से कहा था कि अब उस खुशी से बाहर निकलकर फिर से वास्तविकता में लौटना होगा. हमने रिकवरी की, पूरी तैयारी की और उसी इरादे के साथ मैदान पर उतरे. मुझे लगा कि हमारी टीम ने पूरी पेशेवर प्रतिबद्धता और अनुशासन के साथ खेला." उन्होंने आगे कहा,"हमने दिखाया कि अच्छा क्रिकेट हमेशा मुश्किल नहीं होता. परिस्थितियों को सही ढंग से समझकर सरल क्रिकेट खेला जाए तो बड़े मुकाबले भी जीते जा सकते हैं."

'दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम को हराया'

आयरलैंड के कप्तान ने युवा गेंदबाज मैथ्यू हॉलर्ड और जय मूंद्रा की विशेष रूप से सराहना करते हुए कहा कि टीम में कई खिलाड़ी ऐसे हैं, जिनके पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़े मंच पर शानदार प्रदर्शन किया. 

उन्होंने कहा,"कई बार ऐसा लगता है कि हम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की छाया में खेलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस जीत के बाद हम सुर्खियों में होंगे और यह हमारे लिए बेहद खास है. हमारे कई खिलाड़ियों ने बहुत कम अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, लेकिन उन्होंने पर्दे के पीछे कड़ी मेहनत की है. वे अपने खेल को अच्छी तरह समझते हैं और बड़े मंच पर भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं. हमने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक को हराकर यह साबित कर दिया."

'भविष्य में भी हम ऐसे मैच खेलना चाहते हैं'

टकर ने भारतीय टीम के खिलाफ खेलने और दर्शकों के शानदार समर्थन के लिए भी आभार जताया. उन्होंने कहा,"भारत जैसी टीम के खिलाफ खेलने का मौका हमारे लिए बेहद खास होता है. दर्शकों का समर्थन शानदार रहा. हम खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें ऐसे मुकाबले खेलने का अवसर मिलता है और भविष्य में भी हम ऐसे मैच खेलना चाहेंगे."

उन्होंने कहा कि आयरलैंड क्रिकेट के लिए यह बेहद उत्साहजनक दौर है और उम्मीद जताई कि इस जीत से युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी. टकर ने कहा,"आयरलैंड में पेशेवर क्रिकेटर बनने के लिए यह शानदार समय है. आज मैदान में मौजूद बच्चों और टीवी पर मैच देखने वाले युवाओं के लिए उम्मीद है कि हमने उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा दी होगी."

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